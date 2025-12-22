Rusia y China apoyan a Maduro en horas críticas del conflicto con Estados Unidos

En medio de una tensión que no cesa con Estados Unidos, Venezuela recibió este lunes el respaldo de Rusia y China con distintos énfasis. El ministro de Exteriores, Yván Gil, conversó una vez más con su colega ruso, Sergei Lavrov, sobre la crisis que tiene al Caribe sur como epicentro. "Repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el Gobierno de los Estados Unidos", informó Gil. Ambos ministros expresaron su "profunda preocupación" por la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe, "que podrían tener graves consecuencias para la región y amenazar el transporte marítimo internacional". De acuerdo con el comunicado conjunto, "la parte rusa reafirmó su pleno apoyo y solidaridad con el liderazgo y el pueblo venezolano en el contexto actual".

En tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, dijo que Pekín "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". A la vez remarcó que Venezuela "tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países". El pronunciamiento no es completamente desinteresado: el gigante asiático compra buena parte del petróleo del país sudamericano. El "bloqueo total" que impuso la administración de Donald Trump contra buques petroleros sancionados por EEUU afecta en envío comprometido. Caracas aseguró que las acciones de "piratería" no impedirán a Venezuela cumplir con sus compromisos comerciales.

Ambos pronunciamientos son previos a las definiciones que podría anunciar Trump en las próximas horas, después de reunirse en su su resort Mar-a-Lago con el Secretario de Guerra, Pete Hegseth y el secretario de la Marina John Phelan. A modo de anticipo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, reiteró que Nicolás Maduro "tiene que salir" del poder. "No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro".

Nuevos buques de guerra Trump

En momentos que el 22% de la flota norteamericana se encuentra desplegada en el Caribe sur, el magnate republicano aunció la construccion de un nuevo buque de guerra que bautizó como "Trump Class" y prometió que será "el mejor del mundo" y "mas de 100% más poderoso". No se trata de una sola unidad sino un modelo. "Cada uno de ellos será el buque de guerra más importante de la historia", dijo.

Carta de Maduro

El fin de semana estuvo marcado por la intercepción de un barco y un confuso episodio con otro. En ese contexto, el presidente venezolano hizo a su vezpúblicaa una carta a los "líderes del mundo" en la cual señaló que las "agresiones" no representan incidentes aislados: forman parte de una práctica sistemática de uso letal de la fuerza. Denunció los ataques contra embarcaciones e intercepciones de buques se llevan a cabo al margen de todo marco legal internacional y violentan el orden constitucional del propio Estados Unidos. Caracas reclamó por último la activación de mecanismos multilaterales que permitan investigar y sancionar las acciones norteamericanas. Reiteró que Venezuela está preparada para defender su territorio al tiempo que mantiene su firme vocación de resolver la controversia a través del diálogo.