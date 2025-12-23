Estados Unidos
EEUU destruye una nueva lancha de "narcotráfico" en el Pacífico y mata a una persona
El operativo sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de "alborotador"
EFE
Estados Unidos destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo, en una ruta del Pacífico Oriental.
La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como "de bajo perfil" y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque.
El operativo sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de "alborotador".
Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como "ejecuciones extrajudiciales" y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.
Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas durante operativos similares al de hoy, en hechos que han dejado más de un centenar de asesinados, de los que no se ha entregado identidades o especificado la cantidad de narcóticos que los buques supuestamente transportaban.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
- El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
- El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región