Estados Unidos
EEUU ofrece más de 2.500 euros a cada extranjero sin documentación que se "autodeporte" antes de 2026
"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad", ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem
EP
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una bonificación valorada en 3.000 dólares (más de 2.500 euros) y viajes pagados a aquellos extranjeros sin documentación que acepten salir del país norteamericano antes de que acabe el año.
"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre una iniciativa en el marco de una campaña navideña con la que Washington espera acelerar las deportaciones masivas.
Será esta cartera la que organice el viaje de las personas que accedan a "autodeportarse" a través de la aplicación CPB y quien abone el nuevo estipendio, que triplica los 1.000 dólares (850 euros) anunciados en mayo con la misma finalidad.
De acuerdo a Noem, desde enero de 2025 1,9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado "voluntariamente", incluidos decenas de miles que lo han hecho a través de esta aplicación creada con otro objetivo durante el mandato de Joe Biden.
La Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones, argumentando que el coste promedio de arrestar, detener y deportar a una persona rondan los 17.000 dólares (14.400 euros), según recoge la agencia de noticias Bloomberg.
