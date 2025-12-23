Países Bajos
Al menos nueve heridos en un atropello contra una multitud al este de Ámsterdam
La Policía ha descartado el suceso como un ataque "deliberado"
EP
Al menos nueve personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, como consecuencia de que una mujer, ya detenida, haya atropellado este lunes a una multitud en una localidad al este de la capital neerlandesa, Ámsterdam, lo que la Policía ha descartado como un ataque "deliberado".
"Nueve personas resultaron heridas, al menos tres de ellas de gravedad. A primera vista, no parece un ataque deliberado, pero seguimos investigando", ha señalado la Policía en su cuenta de la red social X.
El incidente ha tenido lugar en Nunspeet, a unos 70 kilómetros al este de Ámsterdam, alrededor de las 18.00 horas de este lunes, cuando una mujer al volante de un vehículo atropelló a un grupo de personas congregadas con motivo de un desfile.
La conductora, una mujer de 56 años originaria del municipio y que también ha sufrido heridas leves, se encuentra detenida. Además de la Policía, se han desplegado efectivos de bomberos, sanitarios y servicios de emergencia.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros