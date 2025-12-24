Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Hamás no ve "indicios positivos" de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha alertado este miércoles de que no ve "indicios positivos" de un avance para crear una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, tal y como estipula la segunda fase del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino. El portavoz de Hamás, Basem Naim, ha acusado así a las autoridades israelíes de "retrasar" la puesta en marcha de esta segunda fase dado que conlleva "su retirada" de la Franja. "Tratan de obstaculizar el siguiente paso porque requiere la retirada completa de sus fuerzas, la apertura de los pasos fronterizos y el inicio del proceso de reconstrucción", ha asegurado.

Bélgica se suma a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel por supuesto genocidio en Gaza Las autoridades belgas han solicitado formalmente este martes unirse a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por supuesto genocidio ante su ofensiva militar en la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 70.900 muertos y 171.000 heridos. El tribunal de La Haya ha informado de que Bélgica ha presentado durante la jornada una declaración de intervención en el mencionado caso, invocando el artículo 63 del Estatuto, que le confiere el derecho de participar en su condición de parte de la mencionada convención. Bruselas ha enfatizado que su intervención se centra en varios artículos de la Convención del Genocidio (del primero al sexto), con "particular" atención al segundo, en especial según la interpretación de la "intención específica" requerida para la "intención genocida".

El Gobierno destina 1,3 millones a la UNRWA El Gobierno ha aprobado este martes una contribución de 1,3 millones de euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) para programas de ayuda humanitaria en los ámbitos de la educación, salud y servicios sociales. Indica en la referencia del Consejo de Ministros que aprueba esta partida voluntaria como "una aportación directa a la UNRWA en consonancia con la política exterior española en apoyo al proceso de Paz Oriente Medio". Remarca la necesidad de la mejora de las condiciones de vida de la población en Palestina, principalmente de los refugiados ya que 2 de cada 5 palestinos lo son, así como "la tradición vinculación y acompañamiento" que hace España a la agencia de la ONU.

El ejército de Líbano dice estar a punto de finalizar la primera fase del desarme de Hizbulá El ejército del Líbano aseguró este martes que "está a punto de completar la primera fase de su plan", que supone el control en exclusividad del armamento por los militares y el desarme del grupo chií libanés Hizbulá, y añadió que está preparando "las fases posteriores". "El Ejército está a punto de completar la primera fase de su plan y que está evaluando, estudiando y planificando meticulosamente las fases posteriores, teniendo en cuenta todos los datos y circunstancias pertinentes", detalló el comandante en jefe del Ejército libanés, general Rodolphe Heikal, en un comunicado.

Katz dice que no habrá una retirada total de Israel de Gaza y aboga por levantar asentamientos El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este martes que Israel no se retirará totalmente de la Franja de Gaza y ha apuntado a la existencia de planes para restablecer la presencia de asentamientos en el enclave palestino, en contra de las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su plan para el futuro de este territorio. "Con la ayuda de Dios, cuando llegue el momento estableceremos grupos de pioneros en el norte de Gaza, en el lugar donde estaban los asentamientos evacuados --en el Plan de Desconexión de 2005--", ha señalado durante un acto para conmemorar el establecimiento de otras 1.200 viviendas en el asentamiento de Beit El, en Cisjordania.

Israel anuncia la muerte de tres supuestos "terroristas" de Hezbolá en un bombardeo el lunes contra Líbano El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de tres supuestos "terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá en un bombardeo perpetrado el lunes contra un vehículo cerca de la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. Así, ha manifestado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que estas tres personas, a las que no identifica, preparaban "ataques terroristas" e "intentaban reconstruir infraestructura terrorista".

Detenidos cinco colonos sospechosos de un nuevo ataque contra palestinos en una localidad de Cisjordania Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este martes a cinco colonos sospechosos de un nuevo ataque contra la localidad cisjordana de Samu, situada en los alrededores de Hebrón, donde han herido a tres palestinos, además de matar a varias cabezas de ganado que se encontraban en un corral. Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', los sospechosos han sido detenidos por la Policía después del envío de fuerzas de seguridad a la zona por las denuncias sobre la irrupción en Samu de un grupo colonos del cercano asentamiento de Susia.

La Knesset extiende por dos años la orden que permite el cierre de medios extranjeros en Israel El Parlamento de Israel ha aprobado el proyecto de ley que extiende por dos años más la orden temporal que permite al ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, suspender las emisiones de medios de comunicación extranjeros en el país, incluso si este no se encuentra bajo estado de emergencia. La Knesset ha aprobado en segunda y tercera lecturas un proyecto de ley que elimina la necesidad de una autorización judicial para cerrar un medio de comunicación y prorroga por dos años más la ley de emergencia conocida como 'Ley Al Yazira', según informa el diario 'Haaretz'.

Netanyahu defiende la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del 7 de octubre de 2023 El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió este lunes el proyecto de ley propuesto por uno de sus diputados -que será votado de forma preliminar en el Parlamento el miércoles- para establecer una comisión de investigación sobre los fracasos previos a la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023. "Se trata de un comité de investigación independiente, con plenos poderes, tal como lo estipula la Ley de Comités de Investigación", dijo Netanyahu en un videomensaje, en el que añadió que "contrariamente a lo que se afirma, los políticos no serán miembros del comité", sino que estará compuesto por académicos, expertos de seguridad y, como observadores, padres que perdieron a sus hijos. Sin embargo, voces en la oposición -e incluso israelíes afectados de forma directa por los ataques de Hamás y la posterior guerra- criticaron esta comisión como insuficiente, ya que creen que siempre estará supeditada a Netanyahu.