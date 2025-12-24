Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que la base para un acuerdo de paz en Ucrania "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  2. Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
  3. Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
  4. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  5. Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
  6. Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
  7. El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
  8. La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)

Un brindis por un 2026 con «más diálogo y menos confrontación política»: estos son los propósitos de Año Nuevo de los concejales de Siero

Un brindis por un 2026 con «más diálogo y menos confrontación política»: estos son los propósitos de Año Nuevo de los concejales de Siero

El Ártico más cálido deforma la corriente en chorro y causa "latigazos hidroclimáticos" en latitudes medias

El Ártico más cálido deforma la corriente en chorro y causa "latigazos hidroclimáticos" en latitudes medias

Tres muertos, dos de ellos policías, al detonar un artefacto explosivo en Moscú

Tres muertos, dos de ellos policías, al detonar un artefacto explosivo en Moscú

Buenos Aires prohíbe los fuegos artificiales “audibles” en todo su territorio para proteger a personas y animales

Buenos Aires prohíbe los fuegos artificiales “audibles” en todo su territorio para proteger a personas y animales
Tracking Pixel Contents