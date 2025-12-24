Rusia
Tres muertos, dos de ellos policías, al detonar un artefacto explosivo en Moscú
Los agentes de tráfico fallecieron como resultado de la detonación cuando se disponían a detener a una persona
EP
Dos policías rusos han muerto en la madrugada deste miércoles como resultado de una explosión cuando se disponían a detener a una persona, que también ha fallecido, en Moscú.
Los agentes de tráfico han sucumbido a las heridas producidas por la detonación de un artefacto explosivo cuando se acercaron a detener a una persona que habían avistado cerca de un coche policial en la calle Yeletskaya de la capital rusa.
Así lo han indicado en un comunicado recogido por la agencias de noticias rusa Interfax los investigadores, quiene han anunciado la apertura de una causa penal por un intento de homicidio contra agentes del orden y por tráfico de artefactos explosivos.
Investigadores y peritos forenses del Comité de Investigación de Moscú ya se encuentran en el lugar de los hechos para recoger pruebas y entrevistar a testigos, además de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia.
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)