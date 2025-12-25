Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Elecciones en el país centroamericano

Asfura, el candidato de Donald Trump, es proclamado presidente de Honduras en medio de una creciente polémica

El empresario de la construcción ha sido bendecido por el mandatario de EEUU al punto de no aceptar otro resultado que el favorable a su aliado derechista

Nasry 'Tito' Asfura declarado virtual presidente de Honduras por el ente electoral

Nasry 'Tito' Asfura declarado virtual presidente de Honduras por el ente electoral / EFE

Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

Nasry Asfura, el empresario de la construcción que Donald Trump designó como su aliado en Honduras, ha sido este miércoles proclamado presidente tras un largo y polémico recuento cuyo resultado no solo rechazó el Gobierno sino el presentador deportivo Salvador Nasralla, quien quedó a pocos votos del vencedor. Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral (CNE) pudo emitir un dictamen de unanimidad, lo que da cuenta de la crisis de legitimidad de Asfura antes de asumir. Con el 99,93% de las mesas escrutadas, el abanderado del Partido Nacional obtuvo el 40,2% de las adhesiones. Nasralla, en tanto, cosechó el 39,5% de los sufragios. Rixi Moncada, la candidata oficial quedó detrás aunque en la primera línea de las denuncias de fraude.

Asfura pasó por alto de las acusaciones y agradeció la labor de un CNE que se ha tomado varias semanas para dar un resultado. En el medio, Trump lanzó dos amenazas ante la posibilidad de que "Papito, a la orden", como lo llaman a Asfura, pudiera quedar relegado en el recuento de los votos. "Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", escribió el empresario en X. El mensaje fue ambiguo: de un lado, el compromiso con los que lo votaron, pero, por otro, parecía también un agradecimiento al presidente de Estados Unidos que terció de manera determinante en la contienda a su favor.

"Es un robo", dijo Nasralla, y denunció una presunta manipulación del sistema informático. Sostuvo que el colapso de la plataforma contratada por el organismo coincidió con la entrada de actas que lo favorecían. El Partido Nacional "infló actas" en zonas donde había un predominio del voto a su candidatura. Nasralla exigió también un recuento "voto por voto", con la convicción de que existen 505.000 votos en disputa que podrían modificar el resultado.

La presidenta Xiomara Castro se encuentra en un brete político. No ha dejado de impugnar el comportamiento del CNE y, de otro, debe pronunciarse sobre el veredicto final y la transición.

Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, no se demoró en saludar la novedad. La llegada de Asfura a la presidencia supone un nuevo alineamiento de un país de la región con Washington. El año concluye con la victoria de la derecha en Ecuador, Bolivia y Chile.

TEMAS

  1. Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
  2. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  3. La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
  4. Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
  5. Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027
  6. Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
  7. La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)
  8. ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves

El espectacular alumbrado navideño de un pueblo del concejo de Llanes llama la atención: "Es una pasada"

El espectacular alumbrado navideño de un pueblo del concejo de Llanes llama la atención: "Es una pasada"

Así es la espectacular decoración navideña del pueblo de Andrín (Llanes)

Así es la espectacular decoración navideña del pueblo de Andrín (Llanes)

Paso adelante para que Asturias se posicione en la captación de fondos europeos de innovación

Paso adelante para que Asturias se posicione en la captación de fondos europeos de innovación

El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en Asturias)

El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en Asturias)

Los amantes de la caza de becada no se pueden perder esta cita en la Reserva de caza de Amieva

Los amantes de la caza de becada no se pueden perder esta cita en la Reserva de caza de Amieva

Los niños de las Cuencas se despiertan llenos de paquetes: regalos esperados y grandes sorpresas inesperadas tras una noche mágica

Los niños de las Cuencas se despiertan llenos de paquetes: regalos esperados y grandes sorpresas inesperadas tras una noche mágica

El insólito sorteo de un negocio asturiano: un año de tortilla gratis

El insólito sorteo de un negocio asturiano: un año de tortilla gratis

El Club Arenas del Sella, de Arriondas, pide actuar en el campo municipal de fútbol: "Es por seguridad"

El Club Arenas del Sella, de Arriondas, pide actuar en el campo municipal de fútbol: "Es por seguridad"
Tracking Pixel Contents