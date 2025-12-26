Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre apuñala a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París

Se desconoce, de momento, el alcance de las lesiones de las mujeres y las motivaciones de este ataque

Un hombre hiere a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París

Un hombre hiere a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París / RONALD WITTEK / EFE

EFE

París

Un hombre hirió este viernes a tres mujeres con un cuchillo en la línea 3 del metro de París y se dio a la fuga, informaron los medios franceses.

Se desconoce, de momento, el alcance de las lesiones de las mujeres y las motivaciones de este ataque.

El operador del metro de París, la RATP, informó en sus redes sociales que el tráfico en la línea 3, que atraviesa la ciudad de este a oeste, funciona "con perturbaciones" debido a "un incidente" no detallado.

El periódico 'Le Parisien' precisó que las agresiones sucedieron entre las 16.15 y 16.45, hora local (15.15 y 15.45 GMT) en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra.

