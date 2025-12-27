Venezuela
Maduro dice que el futuro de América "no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar"
"Nuestro camino es la solidaridad, la unión, la emancipación conjunta y la lucha permanente en todos los escenarios de la construcción de un mundo nuevo", expresó el líder del chavismo en un acto
EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes que el futuro de América "no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar", en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe cerca de la nación suramericana, denunciado por Caracas como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.
"El futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente, no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo ni el esclavismo. El tiempo del colonialismo y del esclavismo, el tiempo del vasallaje, el tiempo de arrastrarse a las órdenes de los poderes imperiales, ese tiempo quedó muy lejos atrás", dijo.
En un encuentro con integrantes de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela, Maduro afirmó que estos dos países aliados son "la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y el Caribe" y que "no hay un solo" ciudadano en ambas naciones que "quiera ser esclavo".
"Nuestro camino es la solidaridad, la unión, la emancipación conjunta y la lucha permanente en todos los escenarios de la construcción de un mundo nuevo y, sobre todo, un continente", expresó el líder del chavismo en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Además, aseguró que la solidaridad "es el idioma natural y perfecto" de Cuba y Venezuela.
En una actividad previa, Maduro dijo que sectores de poder en EE.UU. fabrican una "realidad virtual" para robar los recursos a su país, y reiteró que hay una "guerra psicológica" contra Venezuela para supuestamente alterar la paz.
Maduro también insistió este viernes en llamar al diálogo y dijo que "si algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente (...) para extender la mano".
Desde que comenzó el despliegue militar en el Caribe, en agosto pasado, Maduro ha llamado en varias oportunidades al diálogo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien, según dijo Caracas en septiembre, le envió una carta invitándolo a la negociación y rechazando los señalamientos de narcotráfico en su contra.
El pasado 3 de diciembre, Maduro informó de una llamada telefónica que había tenido recientemente con Trump, aunque sin revelar detalles de la conversación, que fue, según dijo entonces, "cordial" y en un "tono de respeto".
