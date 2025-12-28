Naufragio
El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: "No tuvieron tiempo de salir"
El jefe de la nave en la que viajaba la familia valenciana asegura que el padre y tres de los hijos, que siguen desaparecidos, se encontraban en un camarote inferior y quedaron atrapados por el agua
Mateo L. Belarte
Mientras continúa la búsqueda de los cuatro miembros de una familia valenciana desaparecidos en el naufragio de un barco en Indonesia, empiezan a llegar los primeros testimonios sobre cómo se produjo la tragedia.
Según las informaciones que están recogiendo este domingo los medios locales, el padre, Fernando Martín, y los tres niños que continúan en paradero desconocido (un hijo del matrimonio y dos de su mujer, Andrea Ortuño) se encontraban en un camarote de la parte inferior del barco cuando esta comenzó a llenarse de agua fruto del fuerte oleaje y no tuvieron tiempo de salir a cubierta. La madre se hallaba más arriba con la cuarta menor y sí pudo escapar, siempre según la versión del capitán recogida por The New Bali News.
El naviero, citado como Lukman, pilotaba el KLM Putri Sakinah con el que la familia Ortuño Martín se dirigía a visitar la isla de Komodo cuando les sorprendió una fuerte tormenta. Según su relato, el padre y los tres menores quedaron atrapados en un camarote de la parte más baja del barco, que se llenó rápidamente de agua a consecuencia de las fuertes olas.
Esos impactos habrían provocado que el barco comenzara a hundirse también a gran velocidad, dando poco margen para la evacuación, sostiene Lukman, que logró alcanzar un bote salvavidas junto a parte de la tripulación.
La madre y la cuarta menor, que estaban en una cabina superior, pudieron salir y nadar hasta la lancha de auxilio, añade el naviero en una versión que coincide con la trasladada por la madre, por escrito, a los medios de Indonesia.
Sin embargo, Martín y los tres niños que estaban con él "no tuvieron tiempo de salir", dice el capitán. "Aún estaban dentro de la cabina. Dimos la vuelta, buscándolos a los cuatro", rememora, pero añade que las olas y la oscuridad dificultaban mucho la operación de socorro, hasta el punto de que el propio bote salvavidas "también estuvo a punto de volcar".
