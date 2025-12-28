Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel concluye las "actividades operativas" de una brigada en el sur de Siria tras tres meses de incursiones El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el fin de sus "actividades operativas" en el sur de Siria tras más de cien días de incursiones, en lo que describe como actividades para "proteger" a la población en los Altos del Golán, ocupados durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y anexionados de forma efectiva en 1981. "Después de más de cien días de actividad operativa, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado su operación en el sur de Siria", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha adelantado que "otra brigada de reserva continuará las actividades operativas en los próximos días".

Israel dejó entrar solo el 41% de ayuda necesaria en 80 días de tregua, dice Gobierno Gaza El Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, acusó este domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y de haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según asegura. En un comunicado, el Ejecutivo gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, y cometido "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto. Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y "ataques selectivos" contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.

El presidente de Irán considera que el país hace frente a una "guerra total" por parte de EEUU, Israel y Europa El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha considerado este sábado que el Irán hace frente a una "guerra total" por parte de Estados Unidos, Israel y Europa, más de seis meses después de los ataques israelíes y estadounidenses contra el país centroasiático y tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Teherán por parte de países europeos. "En mi opinión, estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Quieren doblegar a nuestro país", ha declarado Pezeshkian en una entrevista realizada en el Palacio Presidencial, en Teherán, y publicada en la página web del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Israel cerca la urbe palestina de Qabatiya El Ejército israelí cercó este sábado en su totalidad la urbe de Qabatiya, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania y donde residía el palestino que el viernes mató a dos israelíes. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando con contundencia contra los focos terroristas en la aldea de Qabatiya, de donde provino el terrorista asesino que perpetró el grave atentado del viernes, lo que ha conllevado el cierre total y el asedio de la ciudad", dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Vigilia ante la embajada israelí en Londres por la detención del médico gazatí Abu Safiya Varias personas hicieron este sábado una vigilia ante la embajada israelí en Londres, con motivo del aniversario de la detención por parte del Ejército de Israel del pediatra palestino Husam Abu Safiya, que se negó a abandonar el hospital que dirigía en la franja de Gaza. Los simpatizantes del médico decidieron mantener hoy silencio ante la legación israelí para apoyar al médico gazatí y recordar que cumplía con sus deberes humanitarios cuando fue detenido por Israel hace un año. La influyente Sarah Wilkinson, que lucha por la libertad y la justicia en Palestina, colgó un mensaje en su cuenta de la red X para pedir el respaldo hoy al médico detenido.

Hamás avisa que no tolerará un desplazamiento forzado de los palestinos a Somalilandia El movimiento islamista palestino Hamás se ha declarado convencido este sábado de que la decisión de Israel de convertirse en el primer país del mundo en reconocer la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia no es más que el comienzo de un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar. En un comunicado publicado en su página web, Hamás ha declarado su rechazo rotundo a semejante posibilidad. "Afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación de desplazar por la fuerza a nuestro pueblo, incluido el uso de Somalilandia como destino para el pueblo de Gaza", ha hecho saber el movimiento palestino.

Una red propalestina denuncia que España haya autorizado comprar material militar israelí La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, de la que forman parte la Red Estatal española Contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y otras organizaciones, denunció este sábado que el Gobierno español haya autorizado una compra de material militar a Israel para proyectos aeronáuticos liderados por Airbus. El Ejecutivo autorizó la transferencia de determinado material de defensa y doble uso de origen israelí en el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre para dichos proyectos de Airbus en España, haciendo uso de las excepciones contempladas en el real decreto ley para el embargo de armas a Israel. El Gobierno considera que era necesario comprar ese material a Israel porque no había "alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles" y se pondría en "alto riesgo" la continuidad de los proyectos de Airbus, consistentes en aviones destinados al Ejército.

Un año de arresto del doctor Safiya, que se negó a abandonar su hospital en Gaza Este sábado se cumple un año de la detención arbitraria, por parte del Ejército israelí, del pediatra palestino Husam Abu Safiya, que se negó a abandonar el hospital que dirigía en el norte de Gaza y, bajo asedio, informó al mundo de los ataques indiscriminados israelíes. "Ha pasado un año desde que arrestaron a mi padre. Con su bata blanca, caminó solo entre la muerte y la destrucción, frente a tanques, no porque no tuviera miedo, sino porque su juramento y humanidad eran más grandes que el miedo", publicó a última hora del viernes su hijo Idris. "Un año entero de opresión y hoy solo pedimos su libertad", añadió el joven en un mensaje en Instagram.

España condena el atentado terrorista en Israel El Gobierno de España condenó el "injustificable" atentado terrorista ocurrido este viernes en Israel, en el que murieron dos israelíes en el norte del país en el atropello y apuñalamiento perpetrados por un palestino originario de Qabatiya, ciudad palestina donde el Ejército ha sido desplegado en represalia. Además, España trasladó sus condolencias a las familias y allegados de las dos víctimas así como sus deseos de una pronta recuperación a los dos heridos registrados en el ataque, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.