Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Ver galería

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  2. ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
  3. Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
  4. El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
  5. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  6. Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
  7. El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
  8. Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros

Fallece la mítica actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Fallece la mítica actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Emotivo homenaje a Raúl Villanueva, un histórico del fútbol veigueño: "Todos conocen su ingente labor"

Emotivo homenaje a Raúl Villanueva, un histórico del fútbol veigueño: "Todos conocen su ingente labor"

Sorpresa por la aparición de una joven foca gris en la ría de Villaviciosa: "Estaba a lo suyo, comiendo con mucha hambre una buena pieza de raya"

Sorpresa por la aparición de una joven foca gris en la ría de Villaviciosa: "Estaba a lo suyo, comiendo con mucha hambre una buena pieza de raya"

Cesan a un concejal de Jaén por un vídeo entonando cánticos machistas y sexistas

Cesan a un concejal de Jaén por un vídeo entonando cánticos machistas y sexistas

El festín de una foca gris en la ría de Villaviciosa

"En Llanera importas tú": la felicitación navideña en vídeo con los deseos del gobierno local para 2026

"En Llanera importas tú": la felicitación navideña en vídeo con los deseos del gobierno local para 2026

La industria, colgando de un hilo eléctrico: las carencias de la red energética son el mayor freno (y a Asturias le afectan mucho)

La industria, colgando de un hilo eléctrico: las carencias de la red energética son el mayor freno (y a Asturias le afectan mucho)
Tracking Pixel Contents