El tren Interoceánico descarrila en el estado mexicano de Oaxaca con 250 personas a bordo

La Secretaría de Marina confirma que la máquina principal del tren salió de las vías, sin precisar si había o no personas afectadas

El tren Transístmico se descarrila en el estado mexicano de Oaxaca.

El tren Transístmico se descarrila en el estado mexicano de Oaxaca. / EFE

EFE

Ciudad de México

El tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, se descarriló la mañana de este domingo, informó la Secretaría de Marina (Semar) de México, sin precisar si había o no personas afectadas.

En un comunicado, la dependencia indicó que el CIIT informó que "se registró un evento ferroviario" a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, "en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros".

"En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", precisó el reporte publicado en redes sociales.

La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

La Semar explicó que desde el primer momento, "se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente".

Y añadió que "conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia".

Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conectar el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.

