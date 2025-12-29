Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski destaca "resultados significativos" en su reunión con Trump y apunta a una nueva cumbre en Washington

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado haber mantenido en su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "un debate sustantivo" con "resultados significativos" y ha indicado que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana y que el inquilino de la Casa Blanca acogerá en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

"Hemos discutido todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado resultados significativos", ha afirmado el mandatario ucraniano sobre una conversación que ha calificado como "un debate sustantivo" en el que ha mostrado, a través de su cuenta en la red social X, su agradecimiento tanto a Trump como a los principales negociadores de Washington y Kiev.