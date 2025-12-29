Ucrania busca evitar el fiasco de los acuerdos de Budapest o Minsk en las negociaciones de paz con Trump

Ucrania ya ha recibido antes en su historia garantías de las grandes potencias de que su integridad territorial sería protegida. Las obtuvo en Budapest en 1994, cuando Estados Unidos, Reino Unido y Rusia prometieron defender al país a cambio de que entregara las cabezas nucleares que tenía en su territorio tras la desintegración de la Unión Soviética; el tercer mayor arsenal del mundo. Rusia violó ese acuerdo cuando invadió Ucrania por primera vez en 2014, entrando en la región del Donbás y anexionándose la península de Crimea. Tampoco sirvieron los "aseguramientos" de soberanía dados por Estados Unidos o Reino Unido.

Aquella crisis se cerró en falso con los acuerdos de Minsk. Pero la historia volvió a repetirse una década después: Rusia volvió a invadir, esta vez a gran escala. El objetivo era acabar con el régimen democrático ucraniano y crear un régimen títere.

Kiev ha aprendido la lección, y se ha prometido no volver a tropezar una tercera vez con la misma piedra. La condición necesaria para que Volodímir Zelenski firme cualquier acuerdo de paz con Rusia no reside tanto en los territorios, sino en las garantías de seguridad: que los hijos de los actuales soldados ucranianos no tengan que volver a luchar en unos años una guerra que sus padres cerraron en falso.

El presidente ucraniano ha asegurado este lunes que el borrador del marco de paz que ha negociado este domingo con Donald Trump prevé que Estados Unidos dé garantías de seguridad "sólidas" de protección a Ucrania durante 15 años. Kiev pide que se extiendan hasta el medio siglo.

“Lo importante es que Trump y Zelenski han hablado de lo que es necesario para dar garantías de seguridad a Ucrania contra una nueva invasión rusa en el futuro. El Congreso estadounidense y el Parlamento ucraniano deberían ratificar ese acuerdo bilateral. Es lo que pide Ucrania para que sea un texto legal vinculante, y no un segundo memorándum de Budapest u otros acuerdos de Minsk, que no sirvieron para nada”, opina en conversación con EL PERIÓDICO Oleksandr Slyvchuk, analista ucraniano y coordinador de Programa de cooperación para España e Iberoamérica del Transatlantic Dialogue Center. “Estados Unidos no se desentiende del conflicto bélico y asume ciertos compromisos. Esto es un logro significativo en comparación con el inicio de este año, cuando Trump asumió el poder. También demuestra que Washington no confía mucho en Rusia y está de acuerdo con Ucrania en que Moscú podría volver a atacar”.

90%, 95%, 100%

Los oropeles de la mansión de Trump en Florida acogieron anoche una reunión de trabajo entre las delegaciones ucranianas y estadounidenses, lideradas por sus presidentes respectivos. Estaban presentes todas las personas clave en la toma de decisiones. Junto al presidente de Estados Unidos estaban sus secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegset, pero también el jefe del Estado Mayor Dan Caine, y los consejeros áulicos de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Había peso militar para comprometerse a garantías militares. Del lado de Zelenski llamó la atención que viajara con él el ministro de Economía, lo que hace pensar que se habló también de reconstrucción y de negocios, condición necesaria para agasajar a Trump. “Hay mucha riqueza que ganar” en Ucrania, sostiene Trump.

28/12/2025 PALM BEACH, reunión de las delegaciones de Rusia y Ucrania en Mar-a-Lago / Europa Press/Contacto/Hu Yousong / Europa Press

En la rueda de prensa posterior al encuentro surgieron tres cifras que explican bien el minuto y resultado de estas negociaciones de paz.

La primera es el 90%. Ese es el porcentaje del plan de 20 puntos que, según Zelenski, está ya acordado. Se apunta a dos escollos fundamentales.

El primero es el más evidente, que es la cuestión de la zona de la región de Donetsk aún controlada por Ucrania. Una zona fortificada que Moscú reclama como suya y que Kiev se niega a entregar, porque sería un suicidio estratégico, entre otros motivos. Se ha especulado con la posibilidad de crear allí una zona desmilitarizada o, incluso, una “zona económica libre”.

El segundo escollo es la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y que ahora está en manos de soldados rusos. Ucrania la necesita para hacer funcionar su economía y para la reconstrucción tras la guerra. Se ha propuesto una gestión conjunta con Rusia, pero Kiev se niega. La solución podría ser un consorcio Ucrania-Estados Unidos y que este país compartiera luego con Rusia parte de los beneficios. Otro problema añadido es que durante la guerra se destruyó la presa de Kajovka en junio de 2023, lo que impactó gravemente al sistema de refrigeración de la central nuclear, que depende del río Dniéper para su agua.

Otra cifra clave es el 100%. Zelenski dice que así, completada al 100%, está la negociación sobre las garantías de seguridad Estados Unidos-Ucrania. Trump rebajó ese nivel de acuerdo al 95%, al responder a la pregunta sobre el nivel de avance en esas garantías de seguridad en concreto.

También dijo el ucraniano que está muy cerca de completarse las garantías de Europa a Ucrania, que podrían incluir el despliegue de soldados en la línea de contacto de forma disuasoria, algo a lo que Rusia se opone. Putin ha advertido de que los soldados europeos serían “objetivo legítimo” si se despliegan en Ucrania.

Trump habla con Putin… y con los europeos

Con algo de dificultad en la pronunciación y leyendo de un papel, Trump listó este domingo los nombres de los líderes europeos con los que habló sobre los avances en las negociaciones junto a Zelenski (los líderes de Francia, Alemania e Italia, Emmanuel Macron, Friedrich Merz o Giorgia Meloni, entre otros). Es uno de los cambios más sustanciales del nuevo esquema negociador de los estadounidenses. Si a principios de año excluían pertinazmente la voz europea, ahora la incluyen, siquiera a desgana y como segundo plato.

El primer plato para Trump sigue siendo Putin, a quien considera la parte fuerte y el actor que tiene la sartén por el mango en las negociaciones. Por eso le llamó antes de recibir a Zelenski y por eso ha vuelto a hablar este lunes con él. Una llamada “positiva”, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El Kremlin ha manifestado su acuerdo con Trump en que las conversaciones para un posible acuerdo de paz están en sus etapas finales. “Desde luego”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado por las palabras de Trump en este sentido, informa Europa Press.

“No veo mucho progreso en el tema del alto el fuego a corto plazo. Creo que Ucrania seguirá recibiendo armamento para resistir, y que Rusia recibirá otra ola de sanciones, y la guerra seguirá hasta que Moscú desee sentarse a negociar de verdad”, sostiene Oleksandr Slyvchuk. “Rusia juega a ganar tiempo. Esto no es una negociación; Rusia no acepta compromisos”.

La guerra, mientras, sigue con toda su crudeza. El ejército ruso avanza (a paso de caracol) en el Donbás, a un elevado coste de soldados. En la capital ucraniana, Kiev, hay fuertes restricciones de electricidad y calefacción, una muestra de que la sistemática campaña de castigo ruso al sistema energético está dando resultados.

Las bombas siguen cayendo por todo el país, y también en Rusia. El Kremlin ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar un ataque contra una residencia del presidente ruso en la región de Nóvgorod, algo que Kiev niega. Ese ataque le va a hacer “reconsiderar” su postura negociadora.