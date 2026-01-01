Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Entra en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
  2. La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
  3. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  4. El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón
  5. El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
  6. El cumpleaños feliz de un popular cura de Oviedo: 'Rezar por mí para que no pierda el humor ni el vigor
  7. Oviedo tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones
  8. Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas

Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026 que nació en el HUCA media hora después de las Campanadas: "Nos tomaremos las uvas cuando volvamos a casa"

Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026 que nació en el HUCA media hora después de las Campanadas: "Nos tomaremos las uvas cuando volvamos a casa"

Las señales cerebrales de los pasajeros podrían hacer más seguros a los coches autónomos

Las señales cerebrales de los pasajeros podrían hacer más seguros a los coches autónomos

La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

La primera recién nacida avilesina del año es de Corvera, se llama María y llega a una familia numerosa con tres hermanos

Una familia de Kazajistán, de visita en Oviedo, la primera en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Oviedo

Una familia de Kazajistán, de visita en Oviedo, la primera en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Oviedo

Nochevieja tranquila en Oviedo: Sólo dos alcoholemias entre los conductores y un positivo de un ciclista

Nochevieja tranquila en Oviedo: Sólo dos alcoholemias entre los conductores y un positivo de un ciclista

La resaca de la nochevieja en Gijón: más de 20 toneladas de residuos retirados de las calles

El HUCA desarrolla una herramienta que mejora la detección de cáncer de próstata con micro-ultrasonidos

El HUCA desarrolla una herramienta que mejora la detección de cáncer de próstata con micro-ultrasonidos
