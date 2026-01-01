En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Entra en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Netanyahu recuerda un año de "tremendos logros" de Israel y destaca la aportación de los inmigrantes rusos
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha mencionado en su discurso de año nuevo los "tremendos logros" en "siete frentes" obtenidos por Israel durante el pasado año y ha puesto en valor la aportación de los inmigrantes de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. "Habéis realizado una enorme contribución a la seguridad de Israel a nivel académico, industrial, de la alta tecnología y en todas partes, incluida mi propia oficina", ha afirmado Netanyahu, que ha resaltado el nombramiento del general Roman Gofman como próximo director de los servicios secretos israelíes para el exterior, el Mossad. "Creo que es una manifestación de vuestra inherente excelencia", ha explicado.
El Ejército israelí mata a un palestino de 26 años en el norte de Cisjordania
El Ejército israelí mató a un joven palestino de 26 años en la madrugada de este jueves en una aldea del norte de Cisjordania ocupada después de que, según la versión israelí, lanzara piedras a sus soldados. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina informó de que el joven responde al nombre de Jatab Mohamed Sarhan Daraghmeh y murió al recibir disparos de las tropas israelíes en la aldea de Al Lubban Ash Sharqiya, al sur de la ciudad cisjordana de Nablus. Preguntado por EFE, el Ejército israelí indicó que sus soldados se encontraban haciendo una operación en la aldea cuando unos palestinos, a los que califica de "terroristas", lanzaron piedras contra ellos.
Entra en vigor el veto de Israel a 37 ONG que operan en Gaza, que deberán salir de la Franja antes de marzo
Este jueves 1 de enero entró en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades. El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que aprobó en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés.
La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel de la actividad de las ONG en Gaza
El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha tachado de "escandalosa" la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.
"Ésta es la última de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario, incluida la prohibición de Israel a nuestra agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) así como ataques a ONG israelíes y palestinas en medio de problemas de acceso más amplios que enfrentan las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios", ha lamentado el alto comisionado.
Cabe recordar también que el Parlamento israelí dio 'luz verde' este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
MSF continúa su labor en Gaza pese al cierre inminente de su clínica por orden de Israel
La clínica de la oenegé Médicos sin Fronteras en la ciudad de Gaza continúa proporcionando servicios médicos a contrarreloj este miércoles a cientos de pacientes en vistas de su cierre, previsto en marzo tras el veto del Gobierno israelí a la organización en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada.
"Desconozco los motivos de la suspensión (de MSF). Lo que sí sé es que no debería tener lugar y que estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestra presencia aquí", declara a EFE Hunter McGovern, el coordinador de proyectos de MSF Francia en la capital gazatí.
El Gobierno de Israel anunció este martes que retirará mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras, al considerar que algunos de sus empleados "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
Las autoridades de Gaza denuncian un fallecido en ataques israelíes durante las últimas 24 horas
El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, ha denunciado que los ataques israelíes de las últimas 24 horas han dejado un nuevo fallecido que se suma a un total de 415 muertos desde la declaración del alto el fuego del pasado 10 de octubre.
En su último balance de este miércoles, el Ministerio constata que los hospitales del enclave han recibido los cuerpos sin vida de otros dos palestinos extraídos de los escombros de bombardeos previos. Los hospitales del enclave han recibido además a diez heridos en los mismos ataques israelíes desde el miércoles
Hablando de totales, el Ministerio denuncia que los ataques israelíes han matado, desde el 10 de octubre, a 415 personas y herido a 1.152. Desde ese día, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos sin vida de 682 personas.
Netanyahu insiste que "quedan cosas por terminar" en Gaza, apuntando al desarme de Hamás
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este martes haber logrado "grandes cosas" en la Franja de Gaza, pero ha advertido que aún hay otras "por terminar", en concreto, "desarmar" a Hamás, al que ha atribuido 20.000 combatientes, "todos armados con rifles Kalashnikov". "Hemos logrado grandes cosas, pero aún tenemos cosas por terminar. Una de ellas es desarmar a Hamás", ha declarado en una entrevista con la cadena estadounidense Newsmax en la que ha insistido en que "eso es parte del acuerdo" mediado por la Administración de Donald Trump, quien "no pudo haber sido más explícito al respecto" para el israelí.
MSF dice que salir de Gaza tendría "consecuencias devastadoras" para los palestinos
Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó este martes no haber recibido ninguna notificación sobre la decisión del Gobierno de Israel de retirar en enero las licencias de actividad a organizaciones que operan en Gaza, y subrayó que si tienen que retirarse habría consecuencias "devastadoras" para los palestinos.
Así lo manifestó MSF en un comunicado enviado a EFE después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunciara que vetará en enero de 2026 a varias ONG que operan en Gaza, entre ellas la propia Médicos Sin Fronteras, al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
La organización médica aseguró que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias "devastadoras" para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20 % de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.
Diez países piden a Israel que abra nuevos cruces y aumente la ayuda a Gaza ante las lluvias e inundaciones
Un total de diez países occidentales han pedido a Israel que incremente el flujo de ayuda a la Franja de Gaza ante las fuertes lluvias e inundaciones en el enclave, además de abrir nuevos cruces y garantizar que las organizaciones puedan operar de forma "sostenida" ante las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes.
Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han advertido en un comunicado conjunto que 1,3 millones de personas necesitan "apoyo urgente" en materia de vivienda.
"Más de la mitad de los centros de salud funcionan sólo parcialmente y carecen de equipo y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura de saneamiento ha dejado a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones", han resaltado.
Israel detendrá en enero la actividad de varias ONG que operan en Gaza
El Gobierno israelí retirará las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este martes del veto en un comunicado, una decisión que es fruto de una regulación ampliamente criticada por las ONG por la cual Israel les pedía información pormenorizada de sus trabajadores.
