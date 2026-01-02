Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo

La actriz Angelina Jolie muestra su apoyo a gazatíes en una visita al cruce de Rafah

Angelina Jolie saluda a trabajadoras de la Media Luna Roja durante su visita al cruce de Rafah, este viernes. / MOHAMED ARAFAT / AP

EFE

Jerusalén

La actriz estadounidense Angelina Jolie visitó este viernes el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, según recogieron medios egipcios e israelíes, para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y seguir en 'in situ' las labores humanitarias.

Según los medios, la visita de la actriz tenía como objetivo evaluar la situación de los palestinos que han sido trasladados a Egipto para recibir tratamiento y examinar el flujo de ayuda a la Franja de Gaza devastada por la ofensiva israelí.

En las imágenes publicadas en redes sociales de la visita de Jolie a este paso fronterizo, se puede ver a la actriz hablando con autoridades, trabajadores de la Cruz Roja y con conductores de camiones que transportan ayuda humanitaria.

Los principales organismos de derechos humanos y los propios gazatíes han venido denunciando que la entrada de ayuda al enclave sigue siendo insuficiente por el bloqueo que mantiene Israel, pese a que el acuerdo de alto el fuego recoge su obligación de aumentar la entrada diaria de comida, combustible y medicinas.

Trabajo en Acnur

Angelina Jolie trabajó durante dos décadas con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), fue enviada especial de ese organismo entre 2012 y 2022 y comparte habitualmente en sus redes sociales reflexiones sobre asuntos humanitarios, como el conflicto palestino-israelí.

Desde que Israel comenzara los ataques tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, el balance de muertos en la Franja de Gaza desde entonces supera los 71.000, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

