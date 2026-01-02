En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Entra en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Una mujer y su hijo mueren en un incendio en tiendas de desplazados de Gaza
Una mujer y su hijo pequeño murieron este jueves en un incendio declarado en tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en el centro de la Franja de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave palestino. En un comunicado, este cuerpo de emergencias indica que recuperaron los cuerpos de estas dos personas y que otro residente en las tiendas fue rescatado con quemaduras. "Las autoridades siguen investigando los detalles y las circunstancias del incidente", dice la nota.
La Fiscalía israelí dice al Supremo que Netanyahu debería cesar al ministro radical Ben Gvir
La Fiscalía General israelí solicitó este jueves al Tribunal Supremo que pida explicaciones al primer ministro, Benjamín Netayahu, por no haber cesado al titular de Seguridad Nacional, el nacionalista y supremacista de extrema derecha Itamar Ben Gvir, y le reprochó su "silencio" ante las extralimitaciones de este en sus funciones y su injerencia política en la Policía israelí. En un extenso informe de 69 páginas, la Fiscalía, capitaneada por Gali Baharav-Miara, tacha el comportamiento de Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, una de las dos formaciones ultranacionalistas que forma parte del Ejecutivo de Netanyahu.
Benjamín Netanyahu asiste a la fiesta de Nochevieja de Donald Trump en Florida
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asistido a la suntuosa fiesta de Nochevieja celebrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, lo que subraya los intensos lazos entre los Gobiernos de ambos países. Imágenes publicadas en redes sociales mostraron a Netanyahu y a su mujer, Sara, entre los invitados al evento organizado para despedir el año.
Muere un niño de 12 años por disparos del Ejército israelí en el norte de Gaza
Un niño de 12 años murió este jueves por disparos del Ejército israelí en la zona de Yabalia del norte de la Franja de Gaza, según informó la agencia oficial palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes hospitalarias en el enclave palestino. Se trata de un niño llamado Yusef Ahmed Al Shandagli, que según la agencia fue disparado por las fuerzas israelíes en la zona de Al Nazla, ubicada a alrededor de un kilómetro de la conocida como 'línea amarilla' de retirada del Ejército israelí en el enclave palestino. Fuentes hospitalarias locales consultadas por EFE confirmaron la información y detallaron que el niño tenía 12 años.
Netanyahu recuerda un año de "tremendos logros" de Israel y destaca la aportación de los inmigrantes rusos
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha mencionado en su discurso de año nuevo los "tremendos logros" en "siete frentes" obtenidos por Israel durante el pasado año y ha puesto en valor la aportación de los inmigrantes de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. "Habéis realizado una enorme contribución a la seguridad de Israel a nivel académico, industrial, de la alta tecnología y en todas partes, incluida mi propia oficina", ha afirmado Netanyahu, que ha resaltado el nombramiento del general Roman Gofman como próximo director de los servicios secretos israelíes para el exterior, el Mossad. "Creo que es una manifestación de vuestra inherente excelencia", ha explicado.
El Ejército israelí mata a un palestino de 26 años en el norte de Cisjordania
El Ejército israelí mató a un joven palestino de 26 años en la madrugada de este jueves en una aldea del norte de Cisjordania ocupada después de que, según la versión israelí, lanzara piedras a sus soldados. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina informó de que el joven responde al nombre de Jatab Mohamed Sarhan Daraghmeh y murió al recibir disparos de las tropas israelíes en la aldea de Al Lubban Ash Sharqiya, al sur de la ciudad cisjordana de Nablus. Preguntado por EFE, el Ejército israelí indicó que sus soldados se encontraban haciendo una operación en la aldea cuando unos palestinos, a los que califica de "terroristas", lanzaron piedras contra ellos.
Entra en vigor el veto de Israel a 37 ONG que operan en Gaza, que deberán salir de la Franja antes de marzo
Este jueves 1 de enero entró en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades. El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que aprobó en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés.
La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel de la actividad de las ONG en Gaza
El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha tachado de "escandalosa" la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.
"Ésta es la última de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario, incluida la prohibición de Israel a nuestra agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) así como ataques a ONG israelíes y palestinas en medio de problemas de acceso más amplios que enfrentan las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios", ha lamentado el alto comisionado.
Cabe recordar también que el Parlamento israelí dio 'luz verde' este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
MSF continúa su labor en Gaza pese al cierre inminente de su clínica por orden de Israel
La clínica de la oenegé Médicos sin Fronteras en la ciudad de Gaza continúa proporcionando servicios médicos a contrarreloj este miércoles a cientos de pacientes en vistas de su cierre, previsto en marzo tras el veto del Gobierno israelí a la organización en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada.
"Desconozco los motivos de la suspensión (de MSF). Lo que sí sé es que no debería tener lugar y que estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestra presencia aquí", declara a EFE Hunter McGovern, el coordinador de proyectos de MSF Francia en la capital gazatí.
El Gobierno de Israel anunció este martes que retirará mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras, al considerar que algunos de sus empleados "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
Las autoridades de Gaza denuncian un fallecido en ataques israelíes durante las últimas 24 horas
El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, ha denunciado que los ataques israelíes de las últimas 24 horas han dejado un nuevo fallecido que se suma a un total de 415 muertos desde la declaración del alto el fuego del pasado 10 de octubre.
En su último balance de este miércoles, el Ministerio constata que los hospitales del enclave han recibido los cuerpos sin vida de otros dos palestinos extraídos de los escombros de bombardeos previos. Los hospitales del enclave han recibido además a diez heridos en los mismos ataques israelíes desde el miércoles
Hablando de totales, el Ministerio denuncia que los ataques israelíes han matado, desde el 10 de octubre, a 415 personas y herido a 1.152. Desde ese día, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos sin vida de 682 personas.
