Imágenes divulgadas por varios medios apuntan a un juego con bengalas como posible inicio del incendio en Crans-Montana

Grupos de familiares y supervivientes de la tragedia ocurrida en la fiesta de Fin de Año del bar Le Constellation de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el cantón francófono de Valais, aguardan desesperadamente noticias de los suyos, mientras se suceden las informaciones acerca de un juego con bengalas como posible detonante del incendio que ha dejado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, algunos en situación crítica.

El diario suizo 'Blick' difunde las imágenes de lo que aparentemente ocurrió sobre las 01.30 de la madrugada en el bar del sótano del local, con varias botellas de champán levantadas hacia el techo, cada una con una bengala ardiendo. El local está en estos momentos abarrotado, con jóvenes que toman fotos con sus teléfonos móviles. Supuestamente son imágenes de los instantes precedentes a la tragedia, difundidas tanto por ese medio suizo como por la televisión francesa BFMTV y el diario alemán 'Bild'. Coinciden con el relato de algunos supervivientes, según los cuales el fuego prendió en cuestión de segundos en el techo, de madera. A partir de ahí, convirtió en un infierno un local en el que se habían concentrado unos 300 jóvenes, más otros 40 que festejaban en el exterior. El acceso al sótano era a través de una escalera algo angosta, según el relato difundido por algunos medios. No hay confirmación oficial ni del supuesto juego de bengalas u otros artefactos pirotécnicos ni tampoco sobre la distribución del local o sus dispositivos de seguridad. Al estupor generado por la catástrofe, así como la desesperación de los que aguardan noticias de los suyos, se suma la incredulidad ante la supuesta negligencia que pudo ocasionar una tragedia que parece impropia de un país donde rigen estrictas regulaciones de seguridad.

Las autoridades suizas mantienen una cautela extrema en todo lo que envuelve a la investigación de lo ocurrido. Han advertido que la identificación de las víctimas puede ser un proceso largo, a lo que se suma el estado crítico en que se encuentran al menos una cincuentena de los heridos. Muchos de ellos fueron trasladados en helicóptero inmediatamente después de la catástrofe a hospitales tanto de otras ciudades de Suiza, desde Berna a Ginebra o Zúrich, pero también a Alemania, Italia y Francia. Tampoco hay informaciones oficiales acerca de las nacionalidades de los afectados, por respeto a la privacidad de las víctimas o sus familiares. Pero se parte de la base de que entre ellos se encontrarán extranjeros, principalmente italianos y franceses.

Le Constellation es un local frecuentado por jóvenes turistas que acuden a la estación de esquí suiza. La fiesta organizada para el fin de año en ese bar estaba orientada a jóvenes de entre 15 y 20 años, según ha informado 'Blick'. Por parte de las autoridades suizas se ha apuntado asimismo a que entre las víctimas puede haber gente muy joven, incluso menores. "Es una de las tragedias más terribles que ha vivido nuestro país. No hay precedentes", afirmó por su parte el presidente de la Confederación Helvética, Guy Parmelin, quien justo el jueves accedió a su cargo.