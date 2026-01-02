Suiza teme un balance "aún más terrible" del incendio en la estación de esquí, con casi un centenar de heridos en estado "crítico"

Las autoridades suizas temen que el balance final de la tragedia ocurrida en el bar Le Constellation de Crans-Montana, con 40 muertos hasta ahora, sea aún más dramático, ya que entre 80 y 100 heridos están en estado "absolutamente crítico".

"El balance es terrible y puede agravarse aún más", afirmó Stéphane Ganzer, el jefe de seguridad del cantón de Valais, al que pertenece Crans-Montana, en declaraciones al canal de televisión francés RTL. La identificación de las víctimas es muy difícil, a lo que se suma la incertidumbre sobre el estado de las 115 personas que resultaron heridas o su evolución.

La mayoría fueron trasladados en helicópteros la misma madrugada de la tragedia a hospitales de toda Suiza, ya que el de Sion, el mayor de ese cantón de la Suiza francófona, quedó desbordado. Otros están siendo atendidos en hospitales de Alemania, Italia, Francia e incluso Polonia, países que temen tener a nacionales entre las víctimas. No hay informaciones oficiales acerca de la identidad ni de las víctimas mortales ni de los heridos o desaparecidos, ya que las autoridades suizas argumentan que debe informarse primero a los familiares y allegados, por respeto a su privacidad.

Sí se sabe que Italia ha trasladado a Milán a tres ciudadanos de ese país, mientras trata de localizar a otros 15 aún desaparecidos. Polonia ha notificado el ingreso en hospitales de otros 14 ciudadanos, mientras que Francia y Alemania han asumido asimismo la atención de hasta 20 heridos. Suecia y Dinamarca han ofrecido también su apoyo para la hospitalización de las víctimas.

Vidas en grave riesgo

Según las declaraciones de Ganzer al mencionado medio francés, es extremadamente complicado hacer evaluaciones sobre el estado de esos heridos en situación crítica, ya que muchos de ellos presentan quemaduras de tercer grado en el 15% de su cuerpo. Esto supone un grave riesgo para sus vidas, en caso de que se extiendan al resto de su cuerpo. Ni siquiera se ha conseguido identificar alrededor de un centenar de los heridos ingresados en distintos hospitales.

Se estima que la mayoría de las víctimas mortales y de los heridos son jóvenes de entre 15 y 20 años, puesto que la fiesta en ese local, frecuentado por turistas extranjeros, estaba orientada hacia esta franja de edad. En imágenes difundidas en redes sociales o en medios como la televisión francesa BFMTV se aprecia, como posible causa del incendio, a varios jóvenes levantando botellas de champán con bengalas encendidas. Una de esas bengalas prendió el fuego en el techo, que se extendió rápidamente desde el bar del sótano donde se concentraban cerca de un centenar de personas hasta el resto del local.

Se calcula que se encontraban en el bar unas 300 personas, más otras 40 en el exterior. La reconstrucción de lo ocurrido ofrecida por varios medios presenta una estrecha escalera como vía de acceso y salida a ese sótano, así como una única salida de emergencia.

Por parte de las autoridades suizas no se ha confirmado ni la intervención de las bengalas u otros artefactos pirotécnicos como detonantes de la tragedia. Tampoco se ha especulado acerca de si el local cumplía con los requisitos de seguridad establecidos.