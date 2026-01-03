Diosdado Cabello, el rostro del ala militar que sostiene al Gobierno chavista

Militar de formación, político por ambición y figura clave del chavismo desde sus orígenes, Diosdado Cabello ha ocupado casi todos los espacios de poder posibles sin necesidad de disputar nunca el liderazgo máximo.

De verbo rápido y presencia dominante, pasó de participar en el golpe de Estado de 1992 a convertirse en el principal sostén interno del régimen, señalado hoy por organismos internacionales como pieza central del aparato represivo del Estado venezolano.

Nació en El Furrial (Monagas, Venezuela), el 15 de abril de 1963. Militar de profesión, se graduó en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar de Venezuela.

En 1992 fue uno de los militares (entonces con el grado de teniente) que participó junto a Hugo Chávez en las rebeliones de febrero y noviembre contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. A diferencia de Chávez, Cabello no cumplió condena por participar en la intentona golpista.

Su experiencia en comunicaciones le valió para ser nombrado en febrero de 1999 director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

En mayo de 2001 fue designado ministro de la Secretaría de la Presidencia, cargo que ocupó hasta enero de 2002, cuando accedió a la Vicepresidencia de la República.

El 11 de abril de 2002 se produjo el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. En medio de la crisis, el día 13, Cabello asumió desde la clandestinidad la jefatura del Gobierno constitucional y horas después juró como presidente provisional.

Ocupó la Presidencia de la República durante un día, hasta que el 14 de abril Hugo Chávez regresó a Caracas desde la isla de la Orchilla.

En marzo de 2004 renunció para disputar la Gobernación del estado de Miranda. En las elecciones regionales del 31 de octubre de 2004 consiguió ganar Miranda, y en 2008 sufrió una derrota frente a Henrique Capriles.

En enero de 2011 pasó a formar parte de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional y, un año después, asumió la presidencia de la Asamblea.

Cabello es también vicepresidente primero del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Tras el fallecimiento de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, surgió la posibilidad de que asumiera temporalmente la Presidencia, que finalmente recayó en Nicolás Maduro.

En 2018, EEUU le impuso sanciones junto a otros dirigentes venezolanos. El 26 de marzo de 2020, EEUU ofreció una recompensa de diez millones de dólares por cualquier información que llevara a su arresto, acusándolo de narcotráfico y lavado de dinero.

En agosto de 2024 fue nombrado ministro de Justicia e Interior, en medio de la crisis política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En marzo de 2025, la Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela dijo que Cabello dirige "el centro del aparato represor del Estado" y sostuvo que la represión contra la oposición se intensificó antes y después de la investidura de Maduro, el 10 de enero.

Diosdado Cabello está casado y tiene cuatro hijos.