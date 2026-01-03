España llama a la "desescalada y a la moderación" y al respeto del derecho internacional en Venezuela

El Gobierno de España llama a la "desescalada y a la moderación" en Venezuela, después de que Estados Unidos haya bombardeado el país esta madrugada y el presidente Donald Trump haya asegurado que han "capturado" y llevado fuera de Venezuela al presidente de facto, Nicolás Maduro.

El Ministerio de Exteriores está "siguiendo de cerca la situación en Venezuela", de manera "coordinada" con los socios de la Unión Europea y los países de la región.

"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", asegura el Ministerio en un comunicado. En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

España recuerda que no el Gobierno no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela". También subraya que ha acogido a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos. Entre otros, al que la oposición considera "presidente legítimo", Edmundo González.

Españoles en Venezuela

En Venezuela viven 141.689 españoles, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). En este sentido, el departamento dirigido por el ministro José Manuel Albares asegura que está "en permanente contacto" con la Embajada y el Consulado en Caracas y que la unidad de emergencia consular está pendiente "de la situación de la colonia española en el país".

El personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, "se encuentran todos bien", según el Ministerio.

La posición del Gobierno respecto a Venezuela

La posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Venezuela ha sido controvertida a ojos de la oposición, que ha criticado cercanía al régimen de Nicolás Maduro. El Ejecutivo recuerda siempre que España ha sido el destino de muchos de los venezolanos exiliados, entre ellos el que la oposición considera presidente legítimo, Edmundo González Urrutia.

González salió de Venezuela a comienzos de septiembre de 2024 y llegó a Madrid en un avión Falcon de las Fuerzas Aéreas tras solicitar asilo político a España. Llevaba refugiado en la residencia del embajador español en Caracas desde que se realizaron las elecciones presidenciales. Caracas afirmó que concedió un salvoconducto "en aras de la tranquilidad”, mientras que el Gobierno español insistió en que fue una petición personal y negó una negociación política. Sánchez recibió en Moncloa a González. Él mismo describió su salida como “rodeada de presiones, coacciones y amenazas”.