El mundo reacciona al ataque aéreo de EEUU sobre Venezuela: España llama a la "desescalada" y se ofrece como mediador

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos ha impulsado un ataque a gran escala contra Venezuela que ha culminado con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tal y como ha comunicado Donald Trump en su red Truth Social. Desde esta plataforma ha adelantado que ofrecerá una rueda de prensa desde Mar-a-Lago a las 11 hora local (17 hora española).

Las explosiones y detonaciones que se han producido esta mañana en Caracas -- y otros estados centrales como Miranda, Aragua o La Guaira -- contra zonas civiles y militares han sido calificadas por el Ejecutivo chavista como una "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza" por parte de EE. UU.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha exigido a Washington una prueba de vida del presidente y su cónyuge, mientras la comunidad internacional reacciona a la escalada bélica en el país latinoamericano.

Colombia, Irán y Rusia condenan el ataque en medio de la celebración de Milei

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha definido las acciones estadounidenses como "una agresión a la soberanía" de Latinoamérica, anunciando el despliegue de tropas en la frontera con el país vecino. El Ministerio de Exteriores de Rusia también ha condenado la "agresión militar", abogando por un diálogo que conduzca a la desescalada. En cuanto a Irán, el país persa ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar de inmediato para frenar esta "agresión ilegal".

Por contra, países como Argentina celebran la operación. Javier Milei, a través de su cuenta en la red social X, ha expresado el siguiente mensaje en referencia a los ataques: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

El Gobierno español se ofrece como mediador, el PP reclama una "transición democrática" y Vox celebra la actuación de Trump

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha llamado a "la desescalada y a la moderación", así como "a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", además de ofrecer la ayuda del Estado español "para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

En cuanto a la oposición, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su preocupación por los españoles residentes en el país y por el conjunto de la ciudadanía venezolana. Asimismo, ha reclamado una "transición democrática" bajo el liderazgo del "presidente electo", Edmundo González, y María Corina Machado. Además, ha lamentado el "silencio cómplice" de "demasiados dirigentes" españoles para con el gobierno de Maduro.

Vox, a través de su presidente Santiago Abascal, ha sido la única fuerza política que ha celebrado explícitamente la intervención militar.

Estas han sido las reacciones de los principales líderes políticos españoles al ataque estadounidense: