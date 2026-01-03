Ataque a Venezuela
Trump publica la primera imagen de Maduro esposado a bordo de un buque de la Armada de EEUU
En la fotografía, el presidente venezolano sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos en el uniforme
Redacción / agencias
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.
"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece de pie, vestido con un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas.
Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.
"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- La polémica en la recta final de la San Silvestre de Oviedo, explicada por los protagonistas: 'Me trataron de loco
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso