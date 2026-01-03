Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Escalada de tensión

La UE pide "contención" tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Kaja Kallas asegura que la prioridad ahora son los ciudadanos europeos que se encuentran en el país latinoamericano

La alta representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

La alta representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas. / FREDERIC GARRIDO-RAMÍREZ / EUROPA PRESS

Beatriz Ríos

Bruselas

La Unión Europea ha pedido "contención" tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela y el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que fuerzas especiales de seguridad han detenido a Nicolás Maduro y su esposa y los habrían sacado del país. "La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un comunicado en redes sociales. Kallas ha llamado a respetar el derecho internacional "en cualquier circunstancia" y ha pedido también "contención".

La alta representante para la política exterior y de seguridad de la UE ha confirmado que ha hablado con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Los europeos siguen de cerca la evolución de la situación en Venezuela, que ha pillado a buena parte de los asesores de seguridad del bloque en Kiev, para una serie de reuniones con el gobierno ucraniano, en plenas negociaciones de paz.

De momento, Kallas es la única figura comunitaria que se ha pronunciado sobre la situación. Hasta ahora, la UE se había mantenido al margen, evitando pronunciarse con contundencia sobre los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela en el Caribe. Esto, sin embargo, supone una escalada sin precedentes. La jefa de la diplomacia europea ha confirmado que también está en contacto con la delegación de la UE en Caracas. "La seguridad de los ciudadanos europeos en el país es nuestra principal prioridad", ha dicho la estonia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
  2. Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
  3. Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
  4. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  5. La polémica en la recta final de la San Silvestre de Oviedo, explicada por los protagonistas: 'Me trataron de loco
  6. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  7. Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
  8. ¿Nevará en Asturias para las cabalgatas de Reyes? La borrasca 'Francis' amenaza con cubrir de blanco el norte peninsular

Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la "esperanza" de la comunidad venezolana a una manifestación "en repulsa a la agresión"

Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la "esperanza" de la comunidad venezolana a una manifestación "en repulsa a la agresión"

No es Venezuela, es Trump

No es Venezuela, es Trump

El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo

El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo

¿Boda televisiba a la vista? El misterioso anillo de Sonsoles Ónega desata los rumores sobre su vida privada

¿Boda televisiba a la vista? El misterioso anillo de Sonsoles Ónega desata los rumores sobre su vida privada

Repoblación experimental en Tineo: el Principado plantará cinco hectáreas de coníferas procedentes de América del Norte y Japón

Repoblación experimental en Tineo: el Principado plantará cinco hectáreas de coníferas procedentes de América del Norte y Japón

El dardo envenenado de Lydia Lozano a Alejandra Rubio por lo que dijo de su familia: "La única que no gana dinero es ella"

El dardo envenenado de Lydia Lozano a Alejandra Rubio por lo que dijo de su familia: "La única que no gana dinero es ella"
Tracking Pixel Contents