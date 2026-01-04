Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Así ha sido la llegada de Maduro a la sede de la DEA en Nueva York

Así ha sido la llegada de Maduro a la sede de la DEA en Nueva York

PI STUDIO

A. Romero / O. González

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
  2. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  3. El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
  4. Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
  5. Esto es lo que cobrarán los profesores asturianos al empezar a percibir la subida salarial que arrancaron al Principado tras las huelgas
  6. En peligro los dos mayores programas de blindados de Indra en Asturias, tras admitir el Supremo un recurso de Santa Bárbara
  7. Máxima alerta en las carreteras asturianas: hay alto riesgo de aludes por la 'nevadona' que la Aemet prevé para Reyes
  8. Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual

Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal "Francis": el resto sigue adelante... de momento

Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal "Francis": el resto sigue adelante... de momento

La venta de confeti y serpentinas se dispara en Gijón para la Cabalgata

¿Lloverá en la Cabalgata de Gijón?: todas las claves del día para el que se ha disparado la venta de confeti y serpentinas

¿Lloverá en la Cabalgata de Gijón?: todas las claves del día para el que se ha disparado la venta de confeti y serpentinas

EN DIRECTO: Comienza el partido en El Molinón

EN DIRECTO: Comienza el partido en El Molinón

Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro

Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro

El edil del PP de Gijón Guzmán Pendás sobre el apresamiento de Maduro: "se abre una esperanza real para Venezuela"

El edil del PP de Gijón Guzmán Pendás sobre el apresamiento de Maduro: "se abre una esperanza real para Venezuela"

Kuivi Almacenes se despide de su público: "Nos vemos antes de irnos; luego ya, si eso, nos echáis de menos"

Nicolás Bardio, Premio Caitano Álvarez Bardón de Literatura en Leonés con su novela "La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas": "En asturiano tiene que ser normal leer a Corín Tellado, a Shakespeare y a los pitufos"

Nicolás Bardio, Premio Caitano Álvarez Bardón de Literatura en Leonés con su novela "La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas": "En asturiano tiene que ser normal leer a Corín Tellado, a Shakespeare y a los pitufos"
Tracking Pixel Contents