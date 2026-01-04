En Directo
Minuto a minuto
EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York
Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país
El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país
A. Romero / O. González
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Feijóo dice que Delcy Rodríguez es "cómplice de la dictadura" y no puede dirigir Venezuela
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, "no puede" dirigir Venezuela porque ha sido "cómplice y protagonista de la dictadura, la corrupción y el saqueo" del país y representa su "pasado más oscuro". Feijóo ha publicado un comunicado en su cuenta de la red social X en el que asegura que la continuidad de Delcy Rodríguez "no sería más que una operación de continuidad del régimen", cuando -ha insistido- el pueblo venezolano "ya ha rechazado (ese régimen) de forma inequívoca en las urnas".
Maduro, encarcelado en EEUU a la espera de comparecer ante un juez en los próximos días
Nicolás Maduro permanece encarcelado acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, y afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.
Ayuso critica que Sánchez elija "comunismo" al condenar el ataque en Venezuela: "Prefiere la legalidad de un tirano"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elija "comunismo" al condenar el ataque de Estados Unidos en Venezuela en una carta dirigida a la militancia, y ha censurado que prefiera "la legalidad de un tirano". "Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo", ha afirmado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales, después de que Sánchez haya señalado en la misiva que condena "con rotundidad" el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y haya reiterado su defensa del derecho internacional.
Netanyahu celebra que "muchos países" de América Latina "están volviendo al eje estadounidense "
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este domingo que "muchos países" de América Latina "están volviendo al eje estadounidense", después de que ayer Estados Unidos atacara distintos puntos estratégicos de Venezuela y capturara en Caracas al presidente Nicolás Maduro. "Debo decir que en América Latina en general, estamos presenciando una transformación, y muchos países están volviendo al eje estadounidense y, como era de esperar, también a la relación con el Estado de Israel", expresó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina.
Mario Saavedra
Así fue la operación para capturar a Maduro: un chivato en el régimen, infiltración de la CIA y comandos practicando en Kentucky
Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había llevado a cabo una operación similar a la que, en la madrugada de este sábado, terminó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado y "extraído" del país para ser trasladado a Nueva York, donde se enfrentará a un juicio por "narcoterrorismo".
La que sigue es la historia de una operación tan ilegal como trepidante, que involucra comandos de la Delta Force del ejército de Estados Unidos, espías de la CIA, un chivato cercano a Maduro dentro del régimen y espionaje electrónico con drones y aviones militares; todo, según las filtraciones de los actores involucrados a medios como The New York Times o The Wall Street Journal.
Belarra exige al Gobierno que "aísle internacionalmente" a Trump: "Se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido que el Gobierno y la Comisión Europea "aíslen internacionalmente a Donald Trump" y rompan "todas las relaciones con Estados Unidos" al considerar que "el principal terrorista que existe en este momento, en este mundo, es Donald Trump". "Se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo", ha remachado.
"Tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo", ha afirmado Belarra, quien ha calificado lo ocurrido este sábado en Venezuela como "terrorismo de Estado".
El PP acusa a Sánchez de haber hecho "todo lo posible para colaborar con el régimen de Maduro"
El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiera "una dictadura de izquierdas a una democracia de derechas o de centro derecha en Venezuela" y ha urgido al Gobierno a mantener unas relaciones diplomáticas con Estados Unidos "de primer nivel". Tellado ha denunciado en el programa 'La trinchera', de EsRadio, que el Gobierno de Sánchez "hizo todo lo posible para colaborar con el régimen de Nicolás Maduro y sacar de Venezuela al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia". Para el secretario general de los populares, Edmundo González es el "presidente legítimo" de Venezuela, mientras que María Corina Machado es la depositaria de la "legitimidad moral" y está llamada a "ocupar un papel determinante en el futuro" de ese país, una posición que ya recalcó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado.
El Papa urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro
El Papa León XIV ha afirmado este domingo que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país caribeño. "Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevelecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus. El pontífice reclamó "garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".
Finlandia subraya que hay que apoyar una transición democrática en Venezuela
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, subrayó este domingo que "ahora es importante apoyar una transición hacia un gobierno democrático" en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en ese país sudamericano en la que el presidente Nicolás Maduro fue detenido. "Ahora lo importante es apoyar una transición hacia un gobierno democrático", escribió Stubb en su cuenta de X, al reaccionar a los hechos del sábado. Stubb dijo que su país vigila de cerca la situación en Venezuela y recordó que el "régimen de Nicolás Maduro ha sido ilegítimo desde hace tiempo".
Gisela Boada
Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional". En la misma misiva, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de "culminar la legislatura", que se extenderá, si cumple con ello, hasta 2027. El líder socialista ha trasladada a sus afiliados que su "deber moral" es mantenerse en la Moncloa, pese a reconocer que "hay dificultades" y que no solo la oposición le pide que anticipe elecciones, sino también parte del electorado de izquierdas, a quienes se refiere como "algunos progresistas que han comprado esta narrativa". De ellos señala que ha escuchado sus "argumentos", pero que no los comparte.
