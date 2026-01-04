EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Belarra exige al Gobierno que "aísle internacionalmente" a Trump: "Se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido que el Gobierno y la Comisión Europea "aíslen internacionalmente a Donald Trump" y rompan "todas las relaciones con Estados Unidos" al considerar que "el principal terrorista que existe en este momento, en este mundo, es Donald Trump". "Se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo", ha remachado.

"Tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo", ha afirmado Belarra, quien ha calificado lo ocurrido este sábado en Venezuela como "terrorismo de Estado".