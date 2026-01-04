Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico

Los aeropuertos griegos han sufrido este domingo una interrupción masiva de vuelos tras una falla técnica en las frecuencias de radio del control del tráfico aéreo, según ha informado TTW Travel and Tour World y Greek Travel Pages (GTP). La suspensión afecta tanto a vuelos nacionales como internacionales y ha obligado a cerrar temporalmente el espacio aéreo del país.

El incidente se detectó a las 9:00 a.m., hora local, cuando las autoridades indicaron que todos los vuelos debían ser suspendidos. La avería afectaba la comunicación entre los aviones y los controladores en tierra, lo que llevó a la paralización de llegadas y salidas en Atenas y en aeropuertos regionales. Solo los vuelos que ya estaban en el aire pudieron ser gestionados con restricciones.

El aeropuerto Eleftherios Venizelos de Atenas registra grandes colas de pasajeros que intentan reprogramar o cancelar sus vuelos y varias operaciones fueron desviadas a países vecinos como Turquía, Italia y Bulgaria. La suspensión ha generado incertidumbre, especialmente entre los viajeros de larga distancia, que han tenido dificultades para obtener información precisa sobre sus vuelos.

La Autoridad de Aviación Civil Helénica (HCAA) ha abierto una investigación inmediata para determinar la causa de la falla en las frecuencias de radio. Según TTW Travel and Tour World, las autoridades han afirmado que la suspensión es una medida de seguridad necesaria para garantizar que el control del tráfico aéreo pueda volver a funcionar a plena capacidad. Las operaciones han comenzado a restablecerse de forma gradual durante la jornada.

El cierre temporal del espacio aéreo también ha tenido repercusiones en los países vecinos, con vuelos internacionales retrasados o desviados, incluidos pasajeros con destino a Israel, según han reportado las autoridades locales. La incidencia se produce en un momento crítico para el turismo griego, uno de los motores económicos del país, que se dirige hacia la temporada alta.

Las autoridades griegas han pedido paciencia a los pasajeros y aconsejan mantenerse en contacto con las aerolíneas para obtener información actualizada. Con la restauración progresiva de los sistemas de comunicación, se espera que los aeropuertos griegos vuelvan a operar con normalidad durante las próximas horas. No han informado, sin embargo, del balance total de los retrasos.