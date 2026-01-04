En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Una persona muere en la región rusa de Kursk tras un ataque con drones de Kiev
Un ataque ucraniano con drones mató este domingo a un habitante de la región rusa de Kursk, según informó el gobernador local, Alexandr Jinshtéin. "Un dron enemigo atacó hoy la aldea de Nueva Nikolaekva del distrito de Rilsk (...) Como consecuencia de ello, murió un hombre de 55 años", escribió Jinshtéin en Telegram. Según las estadísticas oficiales, en 2025 los ataques ucranianos fueron la causa de la muerte de 60 personas en Kursk.
Un militar ucraniano herido por la explosión de un coche bomba en Kiev
Un militar ucraniano ha resultado herido por la explosión de un coche bomba en la capital del país, Kiev, que la Policía investiga ya como un atentado terrorista. El vehículo hizo explosión en el barrio de Oblonski cuando el militar fue a abrir el maletero de su automóvil, de acuerdo con responsables de la investigación en su cuenta de Telegram. La investigación está en manos de la Dirección General de Inteligencia (SBU) en la ciudad de Kiev y la región de Kiev bajo la guía procesal de la Fiscalía local.
Rusia anuncia la toma de una localidad cerca de Kúpiansk
El Ejército ruso se ha hecho con el control de la localidad de Podoli, cerca de la ciudad de Kúpiansk, en Járkov, anunció hoy el Ministerio de Defensa de este país. Según el parte castrense, la localidad fue tomada por la agrupación de tropas Zapad (Oeste), que opera en ese sector del frente. El enemigo perdió en esa dirección a 180 hombres durante la jornada pasada, según los militares rusos.
Sánchez participará el 6 de enero en la reunión de la Coalición de Voluntarios de París
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, la primera de este año, que se celebrará en París el próximo 6 de enero, han informado fuentes del Ejecutivo. Para esta nueva reunión, el anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que los aliados de Kiev asumirán "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera en Europa.
Un muerto y dos heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con drones
Una persona murió y otras dos resultaron heridas este domingo en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con drones, según informaron las autoridades locales. "En la aldea Oktiabrski un dron FPV atacó un coche en el que viajaba una familia. El conductor falleció en el lugar de los hechos a causa de las heridas recibidas", escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov. Agregó que "una mujer y un niño de 4 años recibieron múltiples lesiones por metralla" y fueron hospitalizados.
Rusia derribó en menos de doce horas 132 drones ucranianos, según el Ministerio de Defensa del país. La gran parte de los aparatos no tripulados (37) fue neutralizada en la región fronteriza de Briansk. Otros 26 drones fueron destruidos en Kursk, también en la frontera con Ucrania.
El Gobierno de Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que ha propuesto que el primer vice primer ministro del país, Mijailo Fedorov, encabece el Ministerio de Defensa, reemplazando así a Denis Shmigal, al que mantendrá en su equipo, según ha prometido. Zelenski ha valorado que Fedorov --que tiene que recibir el visto bueno del Parlamento ucraniano-- "está profundamente involucrado en los temas relacionados con drones y trabaja con gran eficacia en la digitalización de los servicios y procesos públicos", alegando que las Fuerzas Armadas, los fabricantes de armas y los socios ucranianos deben "implementar cambios en el sector de defensa que sean beneficiosos".
Rusia se desvincula del ataque contra Járkov
El Gobierno de Rusia se ha desvinculado este viernes del bombardeo contra la ciudad ucraniana de Járkov, que ha dejado alrededor de una treintena de heridos, y ha achacado lo ocurrido a la detonación de munición ucraniana almacenada en un edificio. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que "las Fuerzas Armadas rusas no planearon ni llevaron a cabo ataques con misiles ni ataques aéreos dentro de los límites de la ciudad de Járkov", alegando que las acusaciones desde Kiev "buscan distraer a la comunidad internacional del brutal ataque terrorista" perpetrado en la víspera en Jorli (Jersón), que se saldó con cerca de una treintena de muertos.
Las preocupaciones de la ONU
Naciones Unidas ha expresado este viernes su "alarma" por el ataque ejecutado el jueves por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Jersón ocupada por las tropas rusas, después de que Rusia denunciara la muerte de al menos 27 personas en el bombardeo, que alcanzó un hotel y una cafetería en la ciudad de Jorli, a orillas del mar Negro. "Estamos alarmados por los informes de un ataque en Año Nuevo en Jorli, en la provincia de Jersón, que causó víctimas civiles, incluidos niños, lo que plantea interrogantes sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su cuenta en la red social X.
Zelenski informa de ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con víctimas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov han causado un número indeterminado de víctimas. "Un horrible ataque ruso sobre Járkov", escribió Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que "dos misiles fueron disparados" para impactar en edificios residenciales y causar "un número de víctimas aún desconocido".
Zelenski elige como jefe de su gabinete al actual responsable de la inteligencia militar
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que eligió como nuevo jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR). "Me reuní con Kiril Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania", reveló Zelenski en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrí Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción.