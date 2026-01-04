En Crans Montana
Identifican a las cuarenta víctimas del incendio en Suiza en Nochevieja
Los dos fallecidos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor, 33
EFE
Las cuarenta personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans Montana han sido identificadas formalmente, anunció este domingo la Policía del cantón de Valais.
Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo de esta tarde, la más joven de ellas un chico de quince años (con triple nacional, francesa, israelí y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años.
De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con 7 víctimas (incluida la persona con triple nacionalidad), mientras que Italia lamenta seis muertos. Además, hay dos fallecidos de Rumania, un portugués, un belga y un turco.
De las víctimas, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado. Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.
El Ministerio Público de Valais ha abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaban el bar incendiado, pero no ha dictado medidas de prisión preventiva contra ellos porque no ve indicios que le lleven a sospechar que los acusados pretendan huir. A continuación, la investigación se centrará en el análisis del expediente que la comuna de Crans Montana tenía del establecimiento, la conformidad de las obras realizadas por los gestores, los materiales utilizados, las vías de evacuación y el cumplimiento de las normas en materia de incendios.
