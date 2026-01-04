Balance no oficial
La intervención de EEUU dejó 40 muertos, según un funcionario venezolano
Redacción
La operación militar estadounidense contra Venezuela del pasado sábado pasó a un segundo plano mediático por la captura del presidente Nicolás Maduro, pero sus bombardeos dejaron un saldo de al menos 40 muertos, entre civiles y militares, según un funcionario del Gobierno venezolano citado por 'The New York Times', aunque no se han aportado datos oficiales.
Entre las víctimas se encuentra Rosa González, de 80 años, quien murió tras el impacto de un ataque sobre un edificio residencial de tres plantas en Catia La Mar, una zona costera al oeste del aeropuerto de Caracas. La ofensiva derribó una pared exterior y dejó a otra persona gravemente herida, según su familia citada por el diario neoyorquino.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos militares resultaron heridos. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, explicó que los helicópteros enviados para extraer a Maduro y a su esposa recibieron fuego; uno de ellos fue alcanzado pero "siguió siendo operable", y todas las aeronaves regresaron.
El ataque dejó el interior de los apartamentos expuesto, entre restos que incluían un retrato de Simón Bolívar perforado por metralla. Nicolás Maduro se encuentra ahora en una cárcel en Brooklyn, donde deberá comparecer ante un tribunal federal de Nueva York.
