Nicolás Maduro y su esposa son trasladados de la prisión de Brooklyn al tribunal federal

El helicóptero donde viajaba el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal donde va a ser juzgado por narcotráfico.

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia antidroga de Estados Unidos (CEA), subió con mucha dificultad al vehículo blindado que le traslada hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes.

La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista a las 12.00 locales (17.00 GMT).