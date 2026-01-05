Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nicolás Maduro y su esposa son trasladados de la prisión de Brooklyn al tribunal federal

El presidente de Venezuela subió con mucha dificultad al vehículo blindado que le traslada hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes

Un vehículo blindado que transporta al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan.

Un vehículo blindado que transporta al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan. / Stefan Jeremiah / AP

EFE

Nueva York

El helicóptero donde viajaba el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal donde va a ser juzgado por narcotráfico.

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia antidroga de Estados Unidos (CEA), subió con mucha dificultad al vehículo blindado que le traslada hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes.

La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista a las 12.00 locales (17.00 GMT).

