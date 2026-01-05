Futuro de Venezuela
Nicolás Maduro y su esposa son trasladados de la prisión de Brooklyn al tribunal federal
El presidente de Venezuela subió con mucha dificultad al vehículo blindado que le traslada hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes
EFE
Nueva York
El helicóptero donde viajaba el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal donde va a ser juzgado por narcotráfico.
Maduro, custodiado por agentes de la Agencia antidroga de Estados Unidos (CEA), subió con mucha dificultad al vehículo blindado que le traslada hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes.
La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista a las 12.00 locales (17.00 GMT).
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices