Reconocimiento del Gobierno
Cuba publica los nombres y rostros de los 32 militares que murieron durante la captura de Maduro
Según las cuentas oficiales de X, el anillo de seguridad de Maduro se había formado con cubanos a pedio de la propia Venezuela
"Con profundo dolor Cuba conoce los rostros y nombres de los 32 valerosos combatientes, que tras férrea resistencia, murieron en vil acto de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra Venezuela por parte de Estados Unidos". El Gobierno de la isla decidió hacer públicos a los participantes del "anillo de seguridad" de Nicolás Maduro que perdieron la vida en el marco de la operación de captura de la madrugada del sábado.
El portal oficialista Cubadebate como la cuenta en X de la Presidencia cubana reveló las identidades y homenajeó a los 32 fallecidos que poseían distintos rangos militares que daban cuenta del papel que tenían en la protección de Maduro. Entre ellos había dos coronales sexagenarios, Humberto Alfonso Roca Sánchez y Lázaro Evangelio Rodríguez. Sus presencias dan cuenta de una estructura vertical y autónoma. "Honor y gloria", pide por los caídos la cuenta del presidente Miguel Díaz Canel.
"Perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia", se señala en otros medios sobre los cubanos que cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT). Se encontraban en Caracas "a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".
El ejército venezolano también rindió homenaje a estas 32 personas.
