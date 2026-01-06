Tras la caída de Maduro
Delcy Rodríguez asegura que no existe un "agente externo" que gobierne Venezuela
Horas antes, Trump había asegurado "controlar" la situación venezolana, preparando la transición con sus colaboradores
La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se propuso este martes refutar a Donald Trump y negó que exista un "agente externo" que gobierna Venezuela. El multimillonario republicano se ha arrogado esa potestad administrativa y aseguró que Rodríguez "colabora" con este propósito. Rodríguez quiso dar una muestra al menos en el frente interno y anunciar su primera medida: la instalación del Estado Mayor agroalimentario, encabezado por el nuevo vicepresidente de economía, Calixto Ortega.
"Estamos acá gobernando junto al pueblo; el Gobierno de Venezuela rige nuestro país", dijo Rodríguez. "En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios", añadió en clara respuesta a un Trump que le auguró un destino "peor" al de Maduro si no colaboraba con Washington.
Según la "presidenta encargada", el pueblo venezolano "está activo en las calles" y una prueba de ello es ma marcha que este martes realizaron las mujeres simpatizantes del Gobierno para pedir la libertad de Maduro y su esposa, Cilia Flores. "Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas". Sobre el ataque del sábado señaló: "ha sido violatorio y quebrantador de la legalidad internacional".
Rodríguez, quien juramento el lunes ante la Asamblea Nacional (AN), liderada por su hermano Jorge, reconoció que el país sudamericano transita un "camino doloroso" a causa de la "agresión" de tipo "colonial". Y subrayó: "este pueblo no se rinde, es un pueblo que no se entrega".
El pasado lunes, Trump aseguró que los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller se encargarían de coordinar la transición política en Venezuela. Rodríguez fue entonces relegada al papel de "cooperante". A su vez, el magnate advirtió sobre la posibilidad de un segundo ataque si los propósitos de Washington no son acatados. Trump también exigió a Rodríguez "acceso total" a los recursos naturales venezolanos.
