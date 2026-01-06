Amenaza de EEUU
Dinamarca y Groenlandia piden una reunión con Rubio en plena crisis en torno a la isla ártica
La primera ministra danesa avisa de que una agresión de un aliado al territorio autónomo significaría el fin de la OTAN
Los gobiernos de Dinamarca y de Groenlandia han pedido una reunión con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en medio de las alertas suscitadas entre los socios europeos de la OTAN por las renovadas pretensiones de Donald Trump de hacerse con la isla ártica. La reunión debe celebrarse "en un futuro próximo" y en ella se abordarán las "declaraciones relevantes procedentes de Estados Unidos" sobre Groenlandia, ha afirmado la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivan Mortzfeldt, en un mensaje en redes sociales. "Tenemos que resolver algunos malentendidos", afirmó su colega danés, Lars Lokke Rasmussen, al término de la reunión del Comité de Seguridad danés y tras destacar el impulso en gasto militar dado por su país y las fuertes inversiones en defensa de la región ártica.
La iniciativa coincide con las intensas gestiones de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, con sus principales aliados europeos y el creciente apoyo de estos países a la posición de Copenhague. "Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", según la declaración conjunta emitida por los líderes de Francia, Alemania, España, Italia, Polonia y Reino Unido.
Frederiksen ha recordado que Groenlandia, en tanto que territorio autónomo de Dinamarca, forma parte de la OTAN. En declaraciones a un medio danés, ha señalado que se toma "muy en serio" la amenazas de Trump y advertido de que una agresión de un aliado a Groenlandia significaría el fin de la Alianza Atlántica. "Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, con ello, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", afirmó.
Más presencia militar
Los ministros de Exteriores de los cinco países nórdicos --Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y Dinamarca-- emitieron asimismo este martes un comunicado en que expresan su voluntad de aumentar su presencia militar en la región ártica. Trump asegura que hacerse con el control de Groenlandia es una cuestión de "seguridad nacional" para Estados Unidos y ha acusado a Copenhague de haber negligido la defensa de su territorio autónomo. El presidente estadounidense dice estar "explorando opciones" para que la inmensa isla ártica pase a jurisdicción estadounidense, lo que tras la intervención militar en Venezuela ha activado las alertas europeas.
