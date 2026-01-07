Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán ejecuta a otro condenado por espionaje para Israel, el el decimoséptimo desde junio Irán ejecutó este miércoles a otro condenado por espionaje a favor del servicio de inteligencia israelí, el Mossad, con lo que el número de personas ahorcadas por vínculos con Israel asciende a 17 desde la guerra de 12 días librada en junio. "Al amanecer de este miércoles, la sentencia de muerte contra Ali Ardastani, condenado por espionaje en favor del Mossad mediante la entrega de información sensible del país, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo", informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní. La justicia iraní calificó al ahorcado como "uno de los agentes clave" del Mossad en Irán, que había sido reclutado por la inteligencia israelí a través de redes sociales y llevó a cabo misiones para dicho servicio.

Al menos un muerto y tres heridos al arrollar un autobús una manifestación de ultraortodoxos en Jerusalén Al menos una persona ha muerto y tres han resultado heridas después de que el conductor de un autobús, ya detenido, arrollara por motivos todavía bajo investigación una gran protesta de judíos ultraortodoxos que se habían concentrado para denunciar la política de reclutamiento del Gobierno israelí. El servicio de ambulancias israelí ha confirmado en su cuenta de X la muerte de un joven de 18 años como consecuencia de "múltiples heridas" al quedar atrapado bajo las ruedas del vehículo. Previamente, el Magen David Adom había informado de otros tres heridos por el atropello. A falta de una declaración oficial, fuentes policiales han informado al canal 12 de la televisión israelí que el conductor quería alejarse de la concentración y no tenía intención de atropellar a los manifestantes.

Líbano acusa a Israel de intentar "frustrar" con ataques los esfuerzos para consolidar el alto el fuego El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este martes la última oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra puntos en el sur y el este del país, y ha acusado al país vecino de intentar "frustrar" los esfuerzos para abordar el conflicto y poner fin a la violencia. Aoun ha indicado que los ataques, uno de los cuales alcanzó un edificio en la ciudad de Sidón, "plantean numerosas dudas", debido a que fueron lanzados antes de una reunión el miércoles del mecanismo de supervisión del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, "cuyo objetivo es detener las hostilidades y debatir medidas prácticas para restablecer la seguridad y la estabilidad en el sur".

Israel ha matado a 424 palestinos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego Al menos 424 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este martes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, vinculado a Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior. El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron ayer los cuerpos de dos fallecidos y diez heridos. Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.199. Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Al menos dos muertos en un nuevo ataque israelí en el sur del Líbano Al menos dos personas murieron este martes en un ataque lanzado por Israel contra una aldea en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales, la segunda acción en menos de 24 horas contra el país mediterráneo. El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés anunció que la acción del "enemigo israelí a la ciudad de Kfardounin, en el distrito de Bint Jbeil, resultó en la muerte de dos ciudadanos", los cuales no fueron identificados. Este lunes, el Ejército israelí atacó "objetivos terroristas de Hizbulá y Hamás en el Líbano, en respuesta a las continuas violaciones de los acuerdos de alto el fuego".

El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. Fuentes del Servicio de Ambulancias y Emergencias de Gaza han confirmado que el hombre ha sido tiroteado por las tropas israelíes en un área en el este de la ciudad, según el diario palestino 'Filastin', sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo suceso.

Israel emite órdenes de evacuación en varias localidades de Líbano ante nuevos bombardeos Escombros tras ataques israelíes en Líbano Escombros tras ataques israelíes en Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) - El Ejército de Israel ha emitido este lunes órdenes de evacuación en varias localidades del sur y este de Líbano ante nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de grupos armados, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de octubre de 2024. El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha avisado a los residentes de las localidades libanesas de Aanan y Al Manara de que están en peligro porque "se encuentran cerca de edificios utilizados" por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y van a "atacar" esta infraestructura militar próximamente". Minutos después, ha pedido a las personas que se encuentren en Kfar Hatta y Ein el Tiné "evacuar inmediatamente" porque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a atacar edificios supuestamente utilizados por el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Cuatro muertos en Gaza en un bombardeo de Israel, que dice haber atacado a un miembro de Hamás Cuatro personas murieron este lunes en un ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el sur de la Franja de Gaza, que el Ejército de Israel justificó diciendo que su objetivo era un "terrorista de Hamás que planeaba llevar a cabo un ataque inminente contra las tropas" israelíes. Según informó la agencia palestina de noticias Wafa, el ataque se produjo en la zona de Al Mawasi, en el oeste de Jan Yunis, y en él también resultaron heridas varias personas. "El terrorista representaba una amenaza inminente para las tropas y, por lo tanto, fue atacado con precisión", dijo el Ejército en un mensaje sin detallar qué parte del sur de Gaza había atacado, y posteriormente confirmó a EFE que se trata del mismo bombardeo en Al Mawasi del que informó Wafa.

Al menos 15 muertos desde el inicio de las protestas en Irán Al menos 15 personas han fallecido desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en varias provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos. La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones.