Asia
Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la isla filipina de Mindanao
Se descarta la activación de una alerta de tsunami a consecuencia del sismo
EFE
Un terremoto de magnitud 6,7 estremeció este miércoles la provincia filipina de Davao Oriental, en la isla meridional de Mindanao, según un reporte preliminar del equipo de Defensa Civil del país asiático.
A través de Facebook, las autoridades difundieron este primer reporte, en el que advierten que se esperan daños y réplicas en esta isla, la segunda más poblada del país, con cerca de 29 millones de habitantes.
El Instituto de Sismología y Vulcanología de Filipinas, que descartó la activación de una alerta de tsunami, ha reportado al menos siete terremotos posteriores de menor escala en la misma región.
El terremoto se registró a una profundidad de 0,4 kilómetros y se sintió en la ciudad de Davao -capital de Mindanao, con unos dos millones de habitantes- con menor intensidad que en la provincia de Sarangani, donde viven unas 580.000 personas.
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido un balance preliminar de daños.
El pasado 10 de octubre, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Mindanao, donde las autoridades ordenaron evacuaciones en zonas costeras tras dar una alerta temporal por tsunami.
Este incidente se produjo unos diez días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y que dejó 74 fallecidos.
Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.
