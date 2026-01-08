Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Relaciones internacionales

Ayuso y Milei abordan la actualidad internacional en una reunión en Argentina "de carácter personal"

La reunión se produce en un contexto internacional marcado por la detención de Maduro

A presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida hoy en La Casa Rosada, en Buenos Aires, por el presidente de la República Argentina, Javier Milei.

A presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida hoy en La Casa Rosada, en Buenos Aires, por el presidente de la República Argentina, Javier Milei. / COMUNIDAD DE MADRID

EP

MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se han reunido este jueves en la Casa Rosada en Buenos Aires, sede oficial de la Presidencia, y han abordado la actualidad internacional en una visita "de carácter personal".

Según han informado desde el Gobierno autonómico, el encuentro incide en "las buenas relaciones" que mantienen los dos dirigentes desde hace años. En la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, "el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre Argentina y la Comunidad de Madrid", han señalado.

La reunión se ha producido en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas.

La dirigente autonómica ya se reunió el pasado junio con Milei durante la visita del presidente argentino a España en el foro Madrid Economic Forum. En su visita, Milei cargó contra el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que calificó de "bandido local" y se reunió también con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el líder opositor venezolano Edmundo González.

Además, en 2024 la presidenta entregó a Milei, en la Real Casa de Correos, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y alabó su "firmeza y coraje".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  4. Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
  5. Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
  6. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  7. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay
  8. Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado

El interminable acuerdo entre Europa y el Mercosur: la indecisión europea corre en su contra

El interminable acuerdo entre Europa y el Mercosur: la indecisión europea corre en su contra

Último adiós a "Selito" en Limanes

Último adiós a "Selito" en Limanes

VÍDEO: La exposición “Asturies de l’A a la Z” abre el año cultural en el Antiguo Instituto de Gijón: “No podemos olvidar la importancia en la normalización lingüística”

VÍDEO: La exposición “Asturies de l’A a la Z” abre el año cultural en el Antiguo Instituto de Gijón: “No podemos olvidar la importancia en la normalización lingüística”

Javier Ambrosi, de los Javis, reaparece y se pronuncia sobre su nuevo marido: "Quiero vivir mi vida"

Javier Ambrosi, de los Javis, reaparece y se pronuncia sobre su nuevo marido: "Quiero vivir mi vida"

Un centenar de personas despiden a "Selito" en Limanes: "Oviedo y Asturias pierden un artesano irrepetible"

Un centenar de personas despiden a "Selito" en Limanes: "Oviedo y Asturias pierden un artesano irrepetible"

Reclaman un paso de peatones en la N-625, en Vega los Caseros (Parres): "Ahora, esperamos más de cinco minutos para poder cruzar de un lado a otro de la calzada"

Reclaman un paso de peatones en la N-625, en Vega los Caseros (Parres): "Ahora, esperamos más de cinco minutos para poder cruzar de un lado a otro de la calzada"

Robocop irrumpe en World of Tanks con un nuevo capítulo especial del Pase de batalla

Robocop irrumpe en World of Tanks con un nuevo capítulo especial del Pase de batalla

La derecha asturiana "condena" el acuerdo de "la vergüenza" entre Sánchez y ERC:" Rompe los acuerdos suscritos por Asturias"

La derecha asturiana "condena" el acuerdo de "la vergüenza" entre Sánchez y ERC:" Rompe los acuerdos suscritos por Asturias"
Tracking Pixel Contents