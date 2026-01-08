Irán "no desea una guerra" pero dice estar "preparado" en caso de ataques de Israel o EEUU

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este jueves desde Beirut que Irán no desea entrar en una nueva guerra, pero aseveró que está "preparado" para ella en caso de nuevos ataques de Israel o Estados Unidos contra su territorio. "No deseamos la guerra, pero estamos preparados para ella, al igual que estamos preparados para negociaciones basadas en el respeto mutuo", dijo el jefe de la diplomacia iraní en una rueda de prensa desde la capital libanesa, donde este jueves inició una visita de dos días que le llevará a reunirse con las autoridades del país.

El titular de Exteriores hizo referencia también a la voluntad de su país de negociar sobre su programa nuclear con Estados Unidos, en medio de las tensiones y precedentes como la guerra de 12 días, en la que este país e Israel bombardearon infraestructura nuclear y militar en territorio iraní. "Estados Unidos e Israel ya han probado su ataque contra Irán una vez, y este ataque y esta estrategia fracasaron rotundamente. Si lo repiten, se enfrentarán a las mismas consecuencias", amenazó Araqchí.

En este sentido, recordó que Oriente Próximo se está enfrentando a "desafíos sin precedentes", especialmente después de que Israel haya atacado siete, territorios -Líbano, Palestina, el Yemen, Siria, Irán, Irak y Qatar- desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. Además, denunció que Israel "está incumpliendo sus compromisos en virtud del acuerdo de alto el fuego en el Líbano" alcanzado en noviembre de 2024 y que hizo remitir la violencia entre el Estado judío y el grupo chií libanés Hizbulá, aunque el Ejército israelí continúa bombardeando el suelo libanés prácticamente a diario.

"Irán siempre ha apoyado y sigue apoyando la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional del Líbano, y creemos que la postura del Gobierno libanés es la misma que la nuestra", dijo Araqchí, sin hacer referencia al plan de desarme de Hizbulá, cuya primera fase fue completada este mismo jueves. Las relaciones entre Irán y el Líbano se han deteriorado en los últimos meses por el apoyo de la República Islámica a Hizbulá, al que Beirut busca desarmar para limitar la posesión de armamento exclusivamente a manos del Estado.

Protestas y muertes en Irán

Las protestas continuaron expandiéndose en Irán en su undécima jornada con unas movilizaciones que han alcanzado las 31 provincias del país y a las que se han unido varias universidades, mientras el número de muertos alcanzó los 38. A lo largo del miércoles se produjeron protestas y movilizaciones en 37 ciudades de 24 provincias, en una jornada con choques violentos que causaron la muerte de dos policías en la ciudad central de Lordegan, donde además resultaron heridas unas 30 personas, según la agencia Fars.

Según el relato de esta agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, en una movilización pacífica motivada por la situación económica se infiltraron "alborotadores" armados que abrieron fuego contra la Policía, que respondió a su vez. En otras protestas a lo largo del país se cerraron comercios y bazares en Teherán y Tabriz (noroeste) y en la ciudad de Bandar Abás, importante centro de la industria del petróleo en el país persa, según vídeos compartidos por oenegés y activistas en redes sociales. Además, se produjeron movilizaciones en universidades de Qom, centro religioso, y en Teherán, donde la Universidad Azad anunció que llevará a cabo los exámenes de fin de año online.

Las protestas se han extendido a 111 ciudades de las 31 provincias del país en unos choques que se han cobrado la vida de 38 personas, de ellos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y el resto manifestantes, cerca de un millar han resultado heridas y 2.076 manifestantes han sido detenidos, según datos de organizaciones de derechos humanos. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre a causa de la pérdida de valor del rial y la alta inflación, pero pronto se pasó a pedir el fin de la República Islámica, como ocurre a menudo en las movilizaciones en el país persa.

Gritos en Teherán

Se escuchan en las protestas gritos en contra de la República Islámica y el habitual "muerte al dictador" en referencia al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, consigna que se lanzó ayer desde las ventanas de las casas en varios puntos de Teherán. Los símbolos de la República Islámica no se libraron de la ira de los manifestantes y en la ciudad religiosa de Mashad (oeste) un grupo de personas bajo una enorme bandera del país y la destrozó.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llamó ayer a las fuerzas de seguridad a diferenciar entre manifestantes legítimos por la situación económica y "alborotadores" que actúan en contra de la seguridad nacional. La portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, calificó por su parte a los manifestantes como "nuestros hijos" y llamó a dialogar con ellos. Menos conciliador se mostró el jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, advirtió por su parte que "no habrá "clemencia para quienes ayudan al enemigo contra la República Islámica" y acusó a Estados Unidos e Israel de tratar de desestabilizar el país.