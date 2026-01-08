Estados Unidos
Un tiroteo en una iglesia de Salt Lake City deja al menos dos muertos y seis heridos
Testigos en la zona que escucharon los disparos describieron la experiencia como 'bastante aterradora'
EFE
Al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas tras un tiroteo a las afueras de una iglesia en Salt Lake City, según reportes de medios locales.
Las autoridades reportaron que ocho personas recibieron impactos de bala cerca de las 19:30 hora local (02:30 GMT del jueves) mientras se realizaba un servicio funerario en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la capital del estado de Utah.
Testigos en la zona que escucharon los disparos describieron la experiencia como 'bastante aterradora' y dijeron que se sintieron aliviados de que no ocurriera dentro de la iglesia, según reportó el canal de televisión local KUTV.
Tres personas se encuentran en estado crítico y otras tres víctimas se encuentran en condición desconocida, luego de que fueron trasladadas a hospitales de la zona, según el portavoz de la policía de Salt Lake City, Glen Mills, citado por el medio Deseret.
Hasta el momento el sospechoso permanece prófugo tras el tiroteo.
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado
- La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
- Habla el empresario astur-venezolano al que Maduro expropió su planta farmacéutica: la certeza de que el país afronta un 'escenario histórico de crecimiento' y el deseo de una transición 'ordenada