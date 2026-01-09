Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Delcy Rodríguez insiste en que Venezuela no se ha "rendido" y que "combatió" para impedir la captura de Maduro

El Gobierno confirmó no obstante que comenzaron las "aproximaciones" para reanudar las relaciones diplomáticas con EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acompañada por otras autoridades y el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez / PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELEGRAM

Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

"Venezuela es un país que no se rinde. No estamos subordinados y ni estamos sometidos", dijo la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez. A la vez, aseguró que "hubo combate" y "nadie se entregó" a las fuerzas norteamericanas que "secuestraron" a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El Gobierno interino también informó que comenzaron las conversaciones "exploratorias" con EEUU, orientadas a la reapertura de su embajada en Caracas.

Rodríguez volvió a resaltar la "dignidad histórica" de los uniformados y el "compromiso con Maduro" para que recupere la libertad durante una ceremonia en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana en homenaje a los caídos durante el ataque.

"El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear".  La "presidenta encargada" no hizo más que salir a responder a los rumores que circulan en Caracas sobre una supuesta traición que facilitó el accionar de las fuerzas que entraron por aire al territorio. "Venezuela no actuará movida por el odio. No es venganza, es reivindicación; daremos lecciones de diplomacia internacional". Sus definiciones por el momento esquivan las respuestas a la subordinación económica a Washington reiterada por la administración de Donald Trump. El multimillonario dijo haber cancelado un "segundo ataque" en virtud de la "colaboración" con la Casa Blanca de las actuales autoridades venezolanas.

El Gobierno, en tanto, anunció también lo que antes había tomado estado de rumor: el comienzo de las conversaciones tendientes a restablecer las misiones diplomáticas entre ambos países tras "una agresión internacional que dejó más de un centenar de víctimas".

Como parte de esa aproximación, arribó a Caracas una comitiva del Departamento de Estado de EEUU. La delegación realizará "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática".

En paralelo, una misión diplomática venezolana será "enviada a territorio estadounidense para cumplir tareas correspondientes".

Maduro había roto las relaciones con Washington en enero de 2019, cuando Trump reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como "presidente encargado". El camino del restablecimiento de los vínculos bilaterales se da en medio de condiciones políticas impensables apenas una semana atrás.

