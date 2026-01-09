Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Venezuela

Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a una transición pacífica en Venezuela

El presidente del Gobierno asegura que España quiere "acompañar a Venezuela "en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones"

Archivo - El candidato opositor venezolano Edmundo González (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), se reúnen en el Palacio de la Moncloa, a 12 de septiembre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - El candidato opositor venezolano Edmundo González (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), se reúnen en el Palacio de la Moncloa, a 12 de septiembre de 2024, en Madrid (España). / Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

EP

MADRID

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, habló este viernes con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González Urrutia para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos"

Así lo confirmó en su cuenta de la red X, en la que señaló que aseguró a ambos que España quiere "acompañar" a Venezuela "en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones".

Sánchez trasladó a ambos que América Latina "sabe que cuenta" con el apoyo de España y les recordó que así lo reiteró esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

El jefe del Ejecutivo anunció esta semana su intención de hablar tanto con Rodríguez como con González para intentar facilitar la transición y subrayó que España puede jugar un papel de mediación.

Presos políticos

En su cuenta de X, el propio González confirmó su conversación con Sánchez -que duró 17 minutos, precisó-, en la que le expresó que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".

"La comunidad internacional —y España en particular— conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho", señaló el opositor venezolano.

González resaltó que Venezuela necesita "una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular", manifestada en las pasadas elecciones del 28 de julio.

