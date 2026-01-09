Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

El Gobierno encargado de Venezuela denuncia que el ataque de EEUU provocó 100 muertos

La UE lamenta "toda muerte de civiles" pero apunta que las cifras tras ataque de EEUU están por confirmar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  2. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio gijonés del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán (en imágenes)

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio gijonés del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán (en imágenes)

Yolanda Ramos revela que tiene TDAH: qué es este trastorno, síntomas y señales de alerta

Yolanda Ramos revela que tiene TDAH: qué es este trastorno, síntomas y señales de alerta

Los sondeos para estudiar el soterramiento del Muro de Gijón entran en su fase final: así están los trabajos (en imágenes)

Los sondeos para estudiar el soterramiento del Muro de Gijón entran en su fase final: así están los trabajos (en imágenes)

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

Muere en Madrid Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot

Muere en Madrid Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot

Scattergories

Tracking Pixel Contents