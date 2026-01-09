Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  2. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio gijonés del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán (en imágenes)

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio gijonés del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán (en imágenes)

Yolanda Ramos revela que tiene TDAH: qué es este trastorno, síntomas y señales de alerta

Yolanda Ramos revela que tiene TDAH: qué es este trastorno, síntomas y señales de alerta

Los sondeos para estudiar el soterramiento del Muro de Gijón entran en su fase final: así están los trabajos (en imágenes)

Los sondeos para estudiar el soterramiento del Muro de Gijón entran en su fase final: así están los trabajos (en imágenes)

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

Muere en Madrid Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot

Muere en Madrid Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot
Tracking Pixel Contents