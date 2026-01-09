Los países de la UE apoyan el acuerdo de libre comercio con Mercosur

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) han dado este viernes su apoyo al acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición del sector agrícola y de países como Francia o Hungría.

Tras la luz verde al pacto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, está previsto que viajen este lunes a Paraguay para la firma oficial con los países que integran la organización latinoamericana (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

El acuerdo se ha producido en una reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE después de que en el mismo encuentro se aprobaran formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo. Ahora, se debe formalizar el pacto en un procedimiento escrito que está previsto esta misma tarde.

Mayor zona de libre comercio del mundo

La Comisión llevaba negociado con Mercosur desde 1999 la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de habitantes, y que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El acuerdo provoca el rechazo de los agricultores y ganaderos europeos, que temen el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o suja sudamericanos. Los principales países detractores, entre ellos Francia, opinan que el mercado europeo se verá seriamente afectado por la entrada de estos bienes que obedecen a una normas de producción consideradas menos rigurosas.

España y Alemania, por contra, consideran que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia de China y la política arancelaria de los EEUU de Donald Trump.