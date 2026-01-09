Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Venezuela

Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado

El presidente de EEUU, Donald Trump, y a su espalda, el secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y a su espalda, el secretario de Estado, Marco Rubio. / Europa Press

EP

MADRID

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas.

"Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable", antes de reiterar que ha "detenido ocho guerras".

El mandatario ha respondido así después de que la opositora afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Maduro y la esposa de este, Cilia Flores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  2. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio gijonés del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán (en imágenes)

Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio gijonés del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán (en imágenes)

Yolanda Ramos revela que tiene TDAH: qué es este trastorno, síntomas y señales de alerta

Yolanda Ramos revela que tiene TDAH: qué es este trastorno, síntomas y señales de alerta

Los sondeos para estudiar el soterramiento del Muro de Gijón entran en su fase final: así están los trabajos (en imágenes)

Los sondeos para estudiar el soterramiento del Muro de Gijón entran en su fase final: así están los trabajos (en imágenes)

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

Muere en Madrid Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot

Muere en Madrid Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot
Tracking Pixel Contents