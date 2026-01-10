Tensión en Asia
Corea del Norte acusa a Seúl de lanzar drones espía y amenaza con represalias
El ministro de Defensa surcoreano rechaza las acusaciones y el presidente anuncia una investigación
EFE
Las autoridades norcoreanas acusaron a Corea del Sur de lanzar dos drones espía, uno en septiembre del año pasado y otro hace apenas seis días, y dijeron que Seúl debería prepararse para "pagar un alto precio", en un comunicado publicado este sábado por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA. La agencia publicó además imágenes de lo que asegura son los drones derribados y parte del contenido que fue encontrado en sus cámaras.
El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, rechazó las acusaciones, que calificó de "absolutamente falsas", y aseguró que el Ejército del país no utiliza drones como los que se ven en las imágenes difundidas por KCNA. No obstante, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha ordenado investigar el suceso y Ahn sugirió que la investigación podría ser desarrollada conjuntamente con Pionyang.
Imágenes grabadas
El primer incidente ocurrió el 27 de septiembre del año pasado, cuando un dron pequeño de ala fija fue derribado por las fuerzas norcoreanas sobre la localidad de Kaesong, cercana a la divisoria con Corea del Sur, tras despegar desde el lado surcoreano de la frontera y volar durante unas tres horas sobre la provincia norcoreana de Hwanghae del Norte.
"En la cámara del dron se registraron datos de video de 5 horas y 47 minutos de los principales objetivos de nuestra región", detalló el portavoz norcoreano.
El segundo incidente ocurrió el 4 de enero de este año, cuando un dron similar equipado con dos cámaras fue derribado sobre Kaesong, tras despegar desde la ciudad surcoreana de Incheon. En sus dos cámaras se encontraron casi 14 minutos de video de varias zonas de Corea del Norte.
Ambos drones fueron lanzados desde "una zona sensible de primera línea de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) donde el acceso de civiles está estrictamente prohibido", detalló un portavoz del Estado Mayor del Ejército norcoreano.
Llamamientos al diálogo
"Incluso después del cambio de régimen de los gamberros en Seúl, Corea del Sur ha seguido cometiendo actos de provocación con drones cerca de la frontera", aseguró el portavoz, refiriéndose al nuevo Gobierno surcoreano de Lee Jae-myung, que ha hecho varios llamamientos a retomar el diálogo con su vecino del norte tras tomar posesión en junio del año pasado.
"Los belicistas militares de la República de Corea se verán obligados a pagar un alto precio por su imperdonable histeria. Las autoridades de la República de Corea nunca podrán eludir la responsabilidad de la escalada de tensión", avisó el portavoz norcoreano.
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
- Un detective lo vio levantando 30 kilos en el gimnasio cuando estaba de baja por el hombro: la Justicia avala el despido por “simular” la lesión