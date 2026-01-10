Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia culpa a las defensas antiaéreas ucranianas del ataque contra la Embajada de Qatar en Kiev

El Ministerio de Exteriores de Rusia responsabilizó a las baterías antiaéreas ucranianas de los daños causados en la madrugada del viernes a la Embajada de Catar en Kiev.

"Para las Fuerzas Armadas de Rusia las legaciones diplomáticas nunca han sido el objetivo de un ataque", señala el comunicado de Exteriores.

Añade que los blancos designados por el ejército ruso en la capital ucraniana, donde murieron al menos cuatro personas, no se encontraban "cerca de la misión catarí".