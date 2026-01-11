EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos han instado a sus ciudadanos a abandonar Venezuela por el riesgo existente ante el supuesto rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano. "La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno", reza un comunicado emitido por el Departamento de Estado. En este sentido, han indicado que el grado de alerta se encuentra en el nivel 4, el más alto, bajo la recomendación de "no viajar" al país latinoamericano debido al riesgo de "detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente".

Delcy Rodríguez subraya que existe un gobierno constitucional y "no hay incertidumbre" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado este sábado que en el país existe un gobierno constitucional y que "no hay incertidumbre" a pesar de la captura hace una semana del presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense. "¿Quién dirige al pueblo venezolano? El Poder Popular es quien gobierna a Venezuela, el Poder Popular y su gobierno constitucional, así que aquí no hay duda, aquí no hay niveles de incertidumbre!", ha resaltado Rodríguez durante un acto en la Comuna 4 de Febrero de Sucre, en el estado de Miranda.

El presidenta Castro le pide a Trump "un diálogo directo sobre proceso electoral en Honduras" La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió este sábado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostener "un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral" del pasado 30 de noviembre en el país centroamericano, a 17 días de concluir su mandato de cuatro años y tras acusar al estadounidense de interferir en los comicios. "Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras", indicó Castro en un extenso mensaje en la red social X.

Exiliados en EEUU acusan a Venezuela de "burlarse" por la liberación parcial de los presos Exiliados venezolanos en Estados Unidos acusaron este sábado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de un "intento evidente de burlarse de Estados Unidos y de la comunidad internacional" porque la liberación de los presos políticos ha sido parcial. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) acusó, en un pronunciamiento, a las autoridades chavistas de presentar "gestos parciales y limitados como avances unilaterales de paz, mientras mantienen en cautiverio a cientos de inocentes" tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace una semana. "A pesar del anuncio realizado por Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela), sobre la excarcelación de 'un número importante' de personas privadas de libertad por motivos políticos, la realidad demuestra que no se ha producido la liberación de todos los presos políticos venezolanos", señaló.

Venezuela responde al papa León XIV que "no es ni ha sido un Estado de narcotráfico" El canciller venezolano, Yván Gil, dijo este sábado que su país "no es ni ha sido un Estado de narcotráfico", en respuesta al papa León XIV, quien el viernes expresó que, "sin duda", una de las causas de la "grave crisis que aflige" a la nación suramericana "desde hace muchos años" es el tráfico de drogas. "Con respeto al santo padre y a su autoridad espiritual, Venezuela reafirma que es un país que construye, trabaja y defiende su soberanía con paz y dignidad. Venezuela no es ni ha sido un Estado de narcotráfico. Esa narrativa ha sido desmontada por los hechos y quedó aún más expuesta tras el ataque ilegítimo, ilegal y cruel del que fuimos víctimas, que dejó más de un centenar de fallecidos", dijo, en referencia a la operación de EE.UU. de hace una semana. El ataque, prosiguió Gil, terminó con "el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en violación de su inmunidad personal y del derecho internacional, todo en el develado plan del control del petróleo".

Nicaragua libera "decenas" de presos políticos por el aniversario del Gobierno y en medio de presiones de EEUU El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de "decenas de personas" que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, varios presos políticos, un excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos. Leer más

Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano retenidos en EEUU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este sábado un nuevo paso en su estrategia para controlar el petróleo venezolano, uno de los principales intereses de su Administración en el país, tras la operación militar impulsada por Washington que puso fin al gobierno liderado por Nicolás Maduro. En un nuevo decreto publicado por la Casa Blanca, el presidente blinda los ingresos del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense. El objetivo es impedir que acreedores del país latinoamericano puedan acceder a ellos o que sean embargados para saldar deudas u otras reclamaciones legales, según una hoja informativa de la Casa Blanca. En ese sentido, el documento recoge que la medida pretende “garantizar que estos fondos se conserven para promover los objetivos de política exterior de Estados Unidos”. Leer más

¿Cuba, Colombia, Groenlandia? Los mercados de predicciones apuestan sobre el próximo golpe de Trump en el extranjero Los mercados de predicciones en EEUU se han convertido en un termómetro social y ya reflejan mayores expectativas de intervención en el extranjero por parte del Gobierno de Donald Trump tras la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los principales exponentes son Polymarket y Kalshi, que permiten a los usuarios o 'traders' apostar dinero sobre la probabilidad de acontecimientos globales, desde deportes y cultura hasta elecciones y conflictos, con miles de preguntas en las que tomar una posición de sí o no. Poco antes de la captura de Maduro en Caracas, un usuario había apostado 32.000 dólares a que el líder chavista sería depuesto en enero, lo que le reportó unas ganancias de 400.000 dólares, según reportó la prensa estadounidense, entre sospechas de posible tráfico de información. Leer más

Edmundo González lamenta que "no se ha alcanzado el 1% de las excarcelaciones anunciadas" El líder opositor Edmundo González Urrutia, cuyo yerno está preso en Venezuela, ha denunciado este sábado que "no se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas" por el régimen venezolano. González Urrutia, que la oposición venezolana considera el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y que vive exiliado en España desde septiembre de 2024, ha difundido un mensaje en su cuenta de X en el que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela. "Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", denuncia. González Urrutia deja claro que "la espera prolongada no es neutral" porque "genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías".