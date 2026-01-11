Estados Unidos
La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU vuelve a llamar "terrorista" a la mujer que mató el ICE
"No se puede cambiar la realidad solo porque no te guste. Lo ocurrido en Minneapolis fue un acto de terrorismo", ha apuntado Kristi Noem
EP
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha vuelto a describir este domingo como una terrorista a la mujer que acabó muerta por los disparos de un agente federal antiinmigración en la ciudad de Minneapolis.
"No se puede cambiar la realidad solo porque no te guste. Lo ocurrido en Minneapolis fue un acto de terrorismo. Actos de terrorismo como este deberían ser condenados por todos los políticos y funcionarios electos. No debería ser difícil ni generar controversia", ha declarado Noem, máxima responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Uno de sus agentes abrió fuego el pasado 7 de enero contra Renee Good cuando la mujer se encontraba en su vehículo. La Adminstración Trump ha denunciado al unísono que Good intentó atropellar al agente con su coche. Organizaciones como Human Rights Watch aseguran que los vídeos del incidente demuestran que Good en modo alguno tenía esa intención, y que el agente perpetró un "asesinato injustificado".
Noem se ha aferrado a la línea oficial en su comparecencia de este domingo ante las cámaras de la CNN, donde ha asegurado que el agente "tomó medidas basadas en su entrenamiento para protegerse a sí mismo y al público" cuando abrió fuego en tres ocasiones contra Good.
La secretaria de Seguridad Nacional ha acusado a los líderes demócratas del estado y de la ciudad, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Fray de "azuzar la violencia" contra los agentes del ICE. "Diría que es hora de que maduren", ha indicado.
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche