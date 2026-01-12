En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania neutraliza 135 drones rusos
Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado 135 de los 156 drones lanzados por Rusia contra su territorio desde la tarde del domingo, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del lunes. Otros 16 drones impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Algunos de los drones seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.
Zelenski recuerda que la ofensiva rusa "dura ya lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la URSS"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado en su discurso diario vespertino que la guerra de Rusia para conquistar la región ucraniana del Donbás "dura ya lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética". "La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania ya dura lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética", ha afirmado Zelenski en su duscurso. El dirigente ucraniano ha resaltado que "hoy se cumplen 1.480 días de la guerra de Rusia contra Ucrania". "Quieren repetir y han repetido los abusos contra la gente. Han repetido el fascismo. Han repetido casi todo lo peor de lo que pasó en el siglo XX. Incluso han inventado la guerra de shaheds y misiles balísticos contra centrales eléctricas y centrales de calefacción.
Ucrania anuncia ataques contra tres plataformas petroleras de Rusia en el Caspio
El Ejército ucraniano ha anunciado este domingo que ha efectuado ataques contra tres plataformas del gigante petrolero ruso Lukoil en el mar Caspio, según un comunicado del Estado Mayor de Ucrania. "Como parte de las medidas para reducir el potencial militar y económico del agresor, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron tres plataformas de perforación de la Corporación Lukoil en aguas del Mar Caspio: la 'V. Filanovski', la 'Yuri Korchagin' y la 'Valeri Grayfer'", especifica la nota publicada en Telegram. Las plataformas, que habrían resultado dañadas por "impactos directos" eran empleadas para "abastecer a las fuerzas rusas en Ucrania", según el comunicado. Rusia todavía no se ha pronunciado sobre estos ataques, que ocurren en medio de cruces de bombardeos contra la infraestructura enemiga para dificultar el suministro de energía durante el crudo invierno.
Feijóo avisa a Sánchez que el PP no apoyará el envío de tropas a Ucrania sin datos y sin explicaciones
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación no apoyará el envío de tropas españolas a Ucrania si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación.
"Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advertido Feijóo al presidente del Gobierno durante su discurso de clausura en la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrado en A Coruña este fin de semana.
El pasado martes, Sánchez anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra.
Sánchez retrasa su ronda de reuniones con los grupos sobre Ucrania a la espera de cuadrar la agenda con Feijóo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comenzará este lunes la ronda de reuniones que tiene prevista para hablar sobre la participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania, debido a que está pendiente de cuadrar agendas para su encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Sánchez anunció el pasado martes en París, tras participar en la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que este lunes iniciaría esa ronda con los representantes de los grupos de mayor a menos representación parlamentaria.
Por tanto, al primero al que recibirá en el Palacio de la Moncloa será a Feijóo.
Zelenski asegura que Rusia esperó deliberadamente a las temperaturas gélidas para lanzar ataques masivos
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia esperó deliberadamente a que llegara el clima gélido para lanzar ataques masivos contra la infraestructura energética y edificios residenciales, al haber lanzado en la última semana 1.100 drones, más de 890 bombas aéreas guiadas y más de 50 misiles, incluido el Oréshnik.
Los rusos, dijo en la red social X, "atacaron objetivos que no tienen absolutamente ningún propósito militar: infraestructura energética y edificios residenciales. Esperaron deliberadamente a que llegara el clima gélido para empeorar la situación de nuestra gente".
"Se trata de un terror ruso deliberado y cínico, dirigido específicamente contra la población civil", añadió.
Ucrania revela que Rusia empleó a comienzos de año por primera vez un dron suicida Guerán-5
Rusia empleó a comienzos del año por primera vez el dron suicida Guerán-5 durante ataques aéreos combinados contra Ucrania, según informó este domingo la inteligencia militar ucraniana, GUR.
De acuerdo con esta fuente, al igual que en el caso de los Guerán anteriores, una modificación de los Shahed iraníes, este dron tampoco puede considerarse un desarrollo propio de Rusia, ya que "se ha constatado una notable similitud estructural y tecnológica con el dron iraní Karrar".
Según un comunicado del GUR, la quinta versión del Guerán tiene una longitud de unos 6 metros y una envergadura de hasta 5,5 metros.
Los rusos combaten 1.418 días en Ucrania, tanto como en la Segunda Guerra Mundial
Los soldados rusos combaten en Ucrania desde hace 1.418 días, los mismos que el Ejército Rojo en la Gran Guerra Patria (1941-45), la mejor demostración de que lo que comenzó hace casi cuatro años como una operación militar especial (SVO, según sus siglas en ruso) se ha convertido en una guerra de desgaste, de incierto final y catastróficas consecuencias para el Kremlin.
La conocida ya para los anales de la historia como la Guerra de Ucrania comenzó en la madrugada del 24 de febrero de 2022 y, aunque el pasado año ambos bandos volvieron a la mesa de negociaciones, ni rusos ni ucranianos ven aún la luz al final del túnel.
Los soldados soviéticos combatieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial -los dos primeros años la URSS no fue un país beligerante, ya que firmó un pacto de no agresión con Alemania- desde la invasión nazi de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 hasta la toma del Reichtag en Berlín el 9 de mayo de 1945.
Muere al menos una civil en un ataque con drones en la ciudad rusa de Voronezh
Al menos una civil rusa ha perdido la vida y tres personas más han resultado heridas durante la madrugada de este domingo en la ciudad rusa de Voronezh como consecuencia de "uno de los ataques con drones más graves" desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022, han informado las autoridades regionales, que han advertido de que "las represalias serán inevitables".
"Trágicamente, una joven falleció durante la noche en cuidados intensivos tras resultar herida cuando los restos de un dron cayeron sobre una vivienda particular. Los médicos lograron operarla, pero sus heridas eran demasiado graves", ha comunicado el gobernador de la provincia homónima, Alexandr Gusev, en un mensaje difundido a primera hora de este domingo en su canal de Telegram.
Gusev ha denunciado que "el enemigo (ucraniano) atacó a tantos civiles como le fue posible", dejando además al menos otros tres heridos: una mujer que permanece hospitalizada --tras someterse a cirugía-- con una herida abdominal, y un hombre y una mujer, que "sufrieron cortes durante el ataque, pero han recibido ya el alta para recibir tratamiento ambulatorio".
El prolongado silencio navideño de Putin
Ni la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de un petrolero con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia han hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, rompa su sepulcral silencio navideño. Putin no realiza declaraciones públicas desde que se dirigiera a la nación el 31 de diciembre en su tradicional discurso de fin de año. Reapareció una semana después en la Misa del Gallo en la región de Moscú, pero la prensa no tuvo la oportunidad de hacerle ninguna pregunta. Desde el hundimiento del submarino atómico Kursk en sus primeros meses de mandato (2000), Putin mantiene la misma actitud: no habla cuando es consciente de que la situación es insalvable.
